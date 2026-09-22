Килиан Мбапе: Бях изключително близо до трансфер в Ливърпул

Килиан Мбапе разкри колко близо е бил до присъединяването си към Ливърпул в ранните етапи на своята кариера и как майка му се е „влюбила“ в „Анфийлд“ по време на няколко тайни пътувания, за да научи повече за клуба. В обширно интервю за „Ди Атлетик“ Мбапе потвърждава, че е имал среща с тогавашния мениджър на Ливърпул Юрген Клоп на борда на частен самолет над Южна Франция през 2017 г., когато е играл за Монако. Самолетът е излетял от Блакпул, на северозападното крайбрежие на Англия, преди да кацне в Ница, за да се срещне с Мбапе и майка му, Файза Ламари, която е и негов агент. След това Клоп прекарва няколко часа във въздуха, опитвайки се да убеди тийнейджъра Мбапе да се премести във Висшата лига, вместо да приеме конкурентна оферта от Пари Сен Жермен.

„Беше, докато играех в Монако“, спомня си Мбапе, тогава на 18 години, в началото на кариерата, която го утвърди като водещ голмайстор в историята на световните първенства. „Трябваше да взема решение. И да, бях близо до Ливърпул. Майка ми беше голям фен на Юрген Клоп и любимата ѝ дестинация беше Ливърпул. Тя искаше да отида там“, започна Мбапе.

Проблем с Мбапе преди старта на "петлите" в Лига на нациите

„Не я послушах, защото исках да играя в моя град, Париж. Не исках да напускам страната си, преди да съм станал някой. Но да, майка ми винаги казваше: „Ливърпул – ще бъдеш там, ще играеш на „Анфийлд“, ще бъде невероятно за теб.“ Аз отвръщах: „Добре!“ Тя отиде там за първата стъпка от преговорите. Отиде в града, на стадиона, срещна се с хората. Казваше: „Това е прекрасен клуб, всички са толкова мили, това е семеен клуб, голям клуб.“ Тя отиде на „Анфийлд“ и се влюби в него. Гледа няколко мача сама, за да усети атмосферата, защото искаше да си ме представи на този стадион. През цялото време говорехме. „Какво мислиш, мамо?“. Тя отговаряше: „За мен трябва да отидеш в Ливърпул.“ Аз казвах: „Добре, добре, добре!“, защото Юрген Клоп беше невероятен мениджър. Срещнах се с него и имах прекрасни отношения. Изпитвах голямо уважение към него“, разкри още нападателят.

Французинът, който сега е в Реал Мадрид, е вечерял с мениджъра на Ливърпул по време на полета, а преговорите са останали строго пазена тайна, докато Клоп не разкри някои от детайлите в интервю за германския канал „Магента ТВ“ по-рано тази година.

Това е бил, по думите на Клоп, „най-скъпият неосъществен трансфер, който някога сме правили“, припомняйки си как Мбапе вместо това решава да се присъедини към ПСЖ за началото на сезон 2017-18, първоначално под наем, което в крайна сметка води до трансфер на стойност 166 милиона паунда.

„Летяхме от Блакпул до Ница“, обясни Клоп, чийто отбор загуби от Мадрид във финала на Шампионската лига през същия сезон. „В Ница цялото семейство Мбапе се качи на частен самолет с пет кабини. След това кръжахме и хапнахме вкусно. Не трябваше да ни виждат. Беше страхотно. И тогава той отиде в Париж.“

Сега, на 27 години, Мбапе се утвърди като водещ голмайстор в историята на френския национален отбор с 66 гола в 106 мача, както и спечели „Златната обувка“ на последните две световни първенства.

Мбапе: Бях голмайстор на всички големи турнири, ще съм разочарован, ако не спечеля "Златната топка"

„Спомням си, че бяхме в самолета и кръжахме във въздуха, докато той обясняваше своя проект“, разказва носителят на фланелката с номер 10 на Мадрид пред „Ди Атлетик“, правейки кръгово движение с пръст.

„Казах му: „Няма нужда да ме убеждаваш. Ти си Юрген Клоп, това е Ливърпул, страхотен клуб, така че, разбира се, щом съм тук, имам интерес. Но имам и други неща, други проекти, които също са добри.“ Казах му: „Каквото и решение да взема, то ще бъде добро, защото говорим за едни от най-големите клубове в света.“ Това е забавна история. Но в крайна сметка взех решението да отида в ПСЖ, защото за мен, роден и израснал в Париж, нямаше по-хубаво чувство от това да покажа, че мога да бъда звезда в родния си град", завърши Мбапе.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages