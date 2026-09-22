Франция не даде шанс на Румъния в София и е първият полуфиналист

Олимпийският шампион от Токио 2020 и Париж 2024 от Франция е първият полуфиналист на Европейското първенство по волейбол за мъже.

“Петлите” записаха категорично победа над Румъния с 3:0 (25:16, 25:19, 25:19) в първата 1/4-финална среща, която се игра ва “Арена София” пред 2844 зрители.

Така възпитаниците на Андреа Джани взеха реванш от Румъния за загубата с 2:3 в Клуж-Напока в груповата фаза на Евроволей 2026.

Диагоналът Тео Фор бе над всички с 19 точки (1 ас, 75% ефективност в атака +18) за успеха на Франция.

Франсоа Юе добави 11 точки (6 блока, 71% ефективност в атака - +7).

Матис Ено записа 9 точки (1 блок, 57% ефективност в атака, 27% перфектно и 45% позитивно посрещане - +7).

Синът на бившата националка на България Радостина Рангелова и на бившия волейболист на ЦСКА Кристиян Кицигой - Кристиян-Даниел Кицигой стана най-резултатен за Румъния с 11 точки (1 блок, 63% ефективност в атака - +6).

На полуфиналите в Милано Франция ще срещне победителя от от 1/4-финала Италия - Финландия.

EuroVolley

Quartas de finais



🇫🇷 França 3x0 Romênia🇷🇴

(25x16, 25x19, 25x19)



🇫🇷 Faure: 19 (1 ace)

🇫🇷 Huetz: 11 (6 blocks)

🇷🇴 Chitigoi: 11 (1 block)

🇫🇷 Henno: 9 (1 block)

🇫🇷 Magnin: 7 (2 blocks e 3 aces)

🇫🇷 Clévenot: 6

🇷🇴 Taranu: 6

🇷🇴 Aciobanitei: 6 (1 block) pic.twitter.com/UOsEz3BtqS — VolleyProNews 🏐 (@volleypronews) September 22, 2026

ФРАНЦИЯ - РУМЪНИЯ 3:0 (25:16, 25:19, 25:19)

ФРАНЦИЯ: Антоан Бризар 1, Тео Фор 19, Матис Ено 9, Тревор Клевено 6, Франсоа Юе 11, Симон Манян 7 Бенжамен Диез-либеро (Ноа-Дюфло Роси)

Старши треньор: АНДРЕА ДЖАНИ

РУМЪНИЯ: Клаудиу Димитру 1, Александру Раца 4, Кристиян-Даниел Кицигой 11, Мариан Юлиан Бала 3, Щефан Лупу 1, Бела Флориан Барта 3 - Карол-Габриел Косински-либеро (Сержиу Дяконеску-либеро, Давид Емилиян Тарану Рунчан 6, Виктор-Щефан Асмаранеи, Роберт Адриан Ачобанацей 6, Тудор Магдас 3, Себастиан Габриел Брацу)

Старши треньор: СЕРЖИУ СТАНЧУ.

🇫🇷Fransa, Avrupa Şampiyonası'nda ilk yarı finalist oldupic.twitter.com/eD93l1fJEp — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) September 22, 2026

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