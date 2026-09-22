Бенямин Шешко пропуска мачовете на Словения заради контузия

Нападателят на Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко няма да вземе участие в предстоящите мачове на националния отбор на Словения. Причината е, че футболистът иска да се възстанови напълно от упорита травма в подбедрицата, която го измъчва от известно време.

23-годишният словенец, който се присъедини към „червените дяволи“ от РБ Лайпциг през август миналата година, направи силен първи сезон с 12 гола. Кампанията му обаче приключи преждевременно през май именно заради въпросната контузия, която му попречи да участва и в предсезонната подготовка на тима.

Въпреки проблемите, Шешко започна новия сезон и взе участие в първите шест мача на Юнайтед, в които отбеляза два гола. Травмата обаче се обади отново и го извади от състава за гостуването на Фулъм, завършило 1:1 на „Крейвън Котидж“ преди паузата за националните отбори. Впоследствие той отпадна и от състава на Словения за срещите от Лигата на нациите.

Мениджърът на английския гранд Майкъл Карик наскоро изрази притеснения относно продължителното лечение на нападателя.

Самият Шешко коментира ситуацията в своя профил в Инстаграм: „Много съжалявам, че ще трябва да пропусна следващите мачове на националния отбор. Винаги съм играл за Словения и винаги ще играя със сърце и гордост. Сега най-важното е да се отдам напълно на възстановяването си. Вече работя по това да се върна на терена възможно най-скоро и отново да помагам на националния отбор и на клуба“.

Словения има да изиграе два мача с Шотландия, както и по един срещу Швейцария и Република Северна Македония. „Вярвам в нашите момчета и съм сигурен, че и този път ще покажат онзи отборен дух, който винаги ни е отличавал. Нямам търпение отново да облека екипа с националната емблема, а дотогава ще бъда най-големият фен на Словения“, добави нападателят.

Следващият мач на Манчестър Юнайтед е на 10 октомври, когато тимът приема Тотнъм на „Олд Трафорд“. След това за „червените дяволи“ предстоят трудни визити на Атлетико Мадрид, Лийдс и италианския Комо.

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Снимки: Gettyimages