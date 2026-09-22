Реал Мадрид реагира остро и поиска смяна на шефа на Ла Лига

От Реал Мадрид отговориха на президента на Ла Лига Хавиер Тебас, изразявайки позиция, че той не си върши работата. Реакцията е в отговор на изявленията, които той направи по-рано в социалните мрежи. В тях Тебас разкритикува клуба и неговите оплаквания от съдийството след дербито срещу Атлетико Мадрид.

Отговорът на “белите” дойде под формата на официално съобщение. В него от клуба индиректно изразяват позиция, че Тебас трябва да се махне от поста си.

„Във връзка с изявленията на президента на Ла Лига, Хавиер Тебас Медрано, Реал Мадрид иска да заяви следното:

Нашият клуб счита за недопустимо президентът на Ла Лига да използва институционалната си позиция, за да продължава да дисквалифицира и атакува Реал Мадрид по начина, по който го прави при всяка своя изява. И е много обезпокоително, че този, който носи отговорността да представлява и защитава интересите на всички клубове в Ла Лига, продължава да бъде обсебен от Реал Мадрид, превръщайки нашия клуб в постоянен обект на своите публични атаки.

Последната му намеса е особено сериозна и неразбираема, недопустима за отговорен ръководител, защото той коментира статия на независим журналист в дигитална медия. Въпреки това той реагира срещу нашия клуб, като си позволява да оценява и спортната ни стратегия, което е напълно безразсъдно и безотговорно.

Напълно изненадващо е, че президентът на Ла Лига посвещава времето си и личните си канали, за да се опитва винаги публично да дискредитира Реал Мадрид, вместо да допринася, от позицията на отговорността си, за изграждане на доверие в институциите, които трябва да гарантират безпристрастността на състезанието. По този начин той продължава да вреди на имиджа на нашето първенство и на испанския футбол в света.

С оглед на това неподходящо и продължително във времето поведение, ние разбираме, че професионалното футболно първенство в Испания спешно се нуждае от лидер, способен да го управлява и да развива пълния му потенциал с елементарното задължение за неутралност. Нуждае се от някой, който разбира естеството на своята длъжност, защото президентът на Ла Лига не е собственик на състезанието, а управител в услуга на клубовете, които го съставят и му поверяват управлението. Ние, клубовете, се нуждаем от някой, който честно да служи на тази мисия.“

Президентът на Ла Лига отговори на Реал Мадрид: Не загубиха заради съдийството

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