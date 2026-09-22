Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

Опитният италиански треньор Джузепе Якини призна, че е бил търсен от хора от Лудогорец, за да поеме отборa след напускането на германеца Томас Райс, който премина в турския Трабзонспор. На треньорска конференция в Палермо Якини говори по темата, след като в Италия стана ясно, че той има оферта от българския клуб.

Лудогорец преговаря с треньор, работил с Ивайло Чочев в Италия

"Да, това е възможност. Имаше обаждания, да видим какво ще стане. Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект. Нека видим дали там ще има подходящите условия и предпоставки. Италия си остава Италия, през последните години съм имал някои възможности да изляза да работя в чужбина, но винаги съм имал известни колебания в момента, когато трябваше да взема окончателно решение. Сега ще видим", коментира Якини пред "Тутомеркато".

В хода на кариерата си Якини е бил треньор на Парма, Фиорентина, Емполи, Сасуоло, Удинезе, Палермо, Сиена, Сампдория, Бреша, Киево, Пиаченца, Виченца, Чезена, а за последно е бил начело на Бари през 2024 година. В Палермо той е работил с българския национал на Лудогорец Ивайло Чочев.

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Снимки: Gettyimages