Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

  • 22 сеп 2026 | 09:38
  • 2719
  • 3
Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

Опитният италиански треньор Джузепе Якини призна, че е бил търсен от хора от Лудогорец, за да поеме отборa след напускането на германеца Томас Райс, който премина в турския Трабзонспор. На треньорска конференция в Палермо Якини говори по темата, след като в Италия стана ясно, че той има оферта от българския клуб.

Лудогорец преговаря с треньор, работил с Ивайло Чочев в Италия
Лудогорец преговаря с треньор, работил с Ивайло Чочев в Италия

"Да, това е възможност. Имаше обаждания, да видим какво ще стане. Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект. Нека видим дали там ще има подходящите условия и предпоставки. Италия си остава Италия, през последните години съм имал някои възможности да изляза да работя в чужбина, но винаги съм имал известни колебания в момента, когато трябваше да взема окончателно решение. Сега ще видим", коментира Якини пред "Тутомеркато".

В хода на кариерата си Якини е бил треньор на Парма, Фиорентина, Емполи, Сасуоло, Удинезе, Палермо, Сиена, Сампдория, Бреша, Киево, Пиаченца, Виченца, Чезена, а за последно е бил начело на Бари през 2024 година. В Палермо той е работил с българския национал на Лудогорец Ивайло Чочев

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от БГ Футбол

Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

  • 22 сеп 2026 | 01:05
  • 22771
  • 72
Спартак (Плевен) удари дубъла на Лудогорец след късна драма

Спартак (Плевен) удари дубъла на Лудогорец след късна драма

  • 21 сеп 2026 | 22:12
  • 2601
  • 6
Джуркович: Това, което виждам тук, не съм го виждал 55 години. Защо се бъзикате с младите?

Джуркович: Това, което виждам тук, не съм го виждал 55 години. Защо се бъзикате с младите?

  • 21 сеп 2026 | 21:50
  • 11323
  • 12
Николай Митов: Ранният гол много ни помогна

Николай Митов: Ранният гол много ни помогна

  • 21 сеп 2026 | 21:41
  • 2828
  • 4
Алвеша се завърна с гол за Надежда (Доброславци)

Алвеша се завърна с гол за Надежда (Доброславци)

  • 21 сеп 2026 | 21:24
  • 4842
  • 2
Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен

Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен

  • 21 сеп 2026 | 21:21
  • 23249
  • 20
Виж всички

Водещи Новини

Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

  • 22 сеп 2026 | 01:05
  • 22771
  • 72
Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

  • 22 сеп 2026 | 09:12
  • 1844
  • 5
Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

  • 21 сеп 2026 | 20:24
  • 41279
  • 160
Локомотив (Пд) остана без изпълнителен директор

Локомотив (Пд) остана без изпълнителен директор

  • 21 сеп 2026 | 20:33
  • 18910
  • 10
Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен

Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен

  • 21 сеп 2026 | 21:21
  • 23249
  • 20