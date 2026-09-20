Напрежение в тунела и червени картони на почивката на дербито на Мадрид

Дербито на Мадрид достигна точка на кипене по време на почивката. Точно преди футболистите да се приберат в тунела към съблекалните, Антонио Рюдигер и Мортен Хюлманд влязоха в остра размяна на реплики, която наложи намесата на охраната, за да бъдат разтървани. Причина за конфликта бе изключително грубо влизане на Канг-ин Лий в краката на Федерико Валверде няколко минути по-рано. Главният съдия Ортис Ариас прецени, че нарушението не заслужава дори жълт картон, което нажежи обстановката в лагера на „белите“.

🤬 ENCONTRONAZO ENTRE RÜDIGER Y HJULMAND EN EL TÚNEL DE VESTUARIOS@as_tv @anarasueros pic.twitter.com/M3yA4byVSx — Diario AS (@diarioas) September 20, 2026

Инцидентът не ескалира сериозно, но предизвика спречкване, в което се включиха и други лица. В резултат на това, след подновяването на играта, реферът Ортис Ариас изгони по един член от треньорските щабове на двата отбора. Това бяха Педро Машадо, един от основните асистенти на Жозе Моуриньо, и Пабло Верчелоне, треньорът на вратарите в екипа на Диего Симеоне. Двамата трябваше да догледат второто полувреме от трибуните.

Напрежението край тъчлинията се покачваше още от самото начало. В петата минута Симеоне получи жълт картон за протест към четвъртия съдия, а впоследствие Моуриньо и няколко негови играчи бурно изразиха недоволството си от повтарящите се нарушения на Алекс Баена срещу Арда Гюлер.

⚡️ Tensión en la entrada al túnel de vestuarios



🤬 Han tenido que separar a Hjulmand y a Rüdiger al término de la primera mitad



📹 @JaviGomezCope



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/Tuq6Xf9MGd — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 20, 2026

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