Полша се справи с Германия пред над 7000 зрители в “Арена София” и е на полуфинал

Победителят в Лигата на нациите и лидер в световната ранглиста Полша е вторият полуфиналист на Европейското първенство по волейбол за мъже.

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“Дружина полска” се справи с тима на Германия с 3:0 (25:23, 25:17, 25:17) пред 7174 зрители в “Арена София”.

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Полша ще продължи участието си на полуфинал в Милано, където в петък ще се изправят срещу победителя от двойката Белгия – Словения.

Франция не даде шанс на Румъния в София и е първият полуфиналист

По-рано днес Франция се наложи с 3:0 гейма над Румъния в София.

Полша с днешната си победа затвърди традицията от 2019-а година насам да бъде неизменно в зоната на медалите и е все по-близо до продължаване на тази феноменална серия.

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Мачът започна много равностойно, като двата отбора се редуваха дълго време. Въпреки това, при равен резултат 6:6 поляците най-накрая успяха да поведат, като веднага и дръпнаха 10:6. Германците си върнаха точка след спокойна атака на Ерик Рьорс, но през следващите няколко минути не успяха да се доближат до повече от три точки от Полша.Германия действително се държеше най-сериозно в този първи гейм, като стопиха до 13:17, когато Антон Бреме първо намери пролука в полския блок, а след това Рьорс отново беше прецизен. Няколко мига по-късно преднината на Полша беше намалена до една точка. При резултат 19:18, Гърбич веднага поиска първи таймаут в гейма. Тук пролича и класата на Полша, които успяха да се защитят и да вземат преднина от 1:0 гейма.

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Вторият гейм беше съвсем различна история от самото начало. Полският национален отбор бързо пое инициативата и благодарение на ефективни движения на Якубишак, Боландж и Леон и започна да натрупва преднина и това продължи до 11:5. Подобен баланс имаше и по-нататък, както и през останалата част от гейма.

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Третият гейм започна отлично за Германия, като сервисът на Рьорс влизаше добре и поляците изоставаха с 4:8. Но това бързо беше коригирано, когато селекционерът им Никола Гърбич направи поредица от ротации и резултатът стана 10:10. Равностойността на частта продължи до 15:15, когато отново индивидуалната класа – изразена в две поредни атаки на Леон наклониха изхода от мача за Полша. След 16:19 тимът на Германия нямаше отговори и трябваше да се примири с поражението.

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Вилфредо Леон за Полша заби 17 точки (77% ефективност ва така - +14).

Бартоломей Боландж добави 13 точки (54% ефективност в атака - +9).

За Германия Ерик Рьорс реализира 12 (2 аса), а Тобиас Бранд приключи с 11 точки.

ПОЛША - ГЕРМАНИЯ 3:0 (25:23, 25:17, 25:17)

ПОЛША: Марчин Коменда, Бартоломей Боландж 13, Вилфредо Леон 17, Томаш Форнал 7, Шимон Якубишчак 9, Бартоломей Лемански 5 - Якуб Попивчак-либеро (Камил Семенюк, Максимилиян Граниечни-либеро, Кевин Сасак, Ян Фирлей)

Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ

ГЕРМАНИЯ: Ян Цимерман, Ерик Рьорс 12, Мориц Райхарт 8, Тобиас Кристиан Бранд 11, Тобиас Крик 6, Антон Бреме 4 - Рубен Шот-либеро (Тим Петер, Ян Бьоме, Симон Торви, Тео Мовинкел)

Старши треньор: МАСИМО БОТИ.

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Снимки: Борислав Цветанов