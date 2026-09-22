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Микел Артета се разбра с Арсенал за нов договор

  • 22 сеп 2026 | 23:23
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Испанският наставник на Арсенал, Микел Артета, е постигнал споразумение с ръководството на клуба за удължаване на своя договор, информира Би Би Си. Бъдещето на специалиста при „артилеристите“ вече е подсигурено.

Въпреки че подновяването на контракта на Артета, който изтичаше в края на настоящия сезон, се смяташе за сигурно, сега вече има официално потвърждение за договорката между двете страни.

Артета е начело на лондонския клуб от 2019 г. и за своите над шест години в клуба успя да го изведе обратно до върха в английския футбол. Кулминацията на този възход бе спечелването на първата титла от Висшата лига от 22 години насам през миналия сезон.

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През настоящата кампания защитата на титлата започна с перфектен старт за тима на Артета, но последва неочаквано поражение с 0:3 от Брайтън непосредствено преди паузата за мачовете на националните отбори. На пресконференция преди този двубой, запитан за преговорите, испанецът коментира: „Мисля, че всички сме на едно мнение; когато настъпи подходящият момент, ще финализираме всичко. Няма причина за безпокойство.“

Още през май съпредседателят на борда на директорите на Арсенал, Джош Крьонке, определи задържането на 44-годишния мениджър като основен приоритет. Той изтъкна ключовата роля на Артета за спечелването на титлата и за цялостната стабилизация в представянето на отбора във всички надпревари.

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Снимки: Gettyimages

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