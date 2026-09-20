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  3. Съставите за дербито на Мадрид

Съставите за дербито на Мадрид

  • 20 сеп 2026 | 16:05
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Съставите за дербито на Мадрид

Атлетико Мадрид и Реал Мадрид се срещат в голямото дерби на седмия кръг в Ла Лига. Двубоят на “Метрополитано” започва в 17:15 часа.

И двата отбора вече имат по една загуба в първенството и изостават от безгрешния лидер Барселона. Ако днес тимът на Диего Симеоне спечели, той ще задмине Реал в класирането.

Чоло гласува доверие от първата минута на започналия отлично кариерата си в отбора Джонатан Дейвид, а Хулиан Алварес е сред резервите.

Наставникът на “белите” Жозе Моуриньо очаквано връща в стартовите си 11 Джуд Белингам, който срещу Елче преди дни започна на пейката. Дензъл Дъмфрис е предпочетен пред Трент Александър-Арнолд вдясно на защитата. Бернардо Силва пак е резерва.

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