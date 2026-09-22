Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе

Българската тенис-звезда Григор Димитров приключи участието си на турнира на "Чалънджър 125" на твърди кортове във френския курорт Сен Тропе още в първия кръг. Димитров отстъпи с 6:7 (3:7), 3:5 на Едас Бутвилас от Литва.

Димитров влезе в основната схема на турнира, след като получи „уайлд кард“ от организаторите. Опонентът му днес е на 198-о място в ранглистата на АТР, на 22 години и никога не е играл в основна схема на турнирите от „Големия шлем“.

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В първия гейм двамата не позволиха пробиви, като си вземаха подаванията, а и двамата имаха съвсем малки колебания. Българинът можеше да поведе в петия гейм на частта, когато дръпна с 30:15, но в крайна сметка пропусна тази възможност. Тайбрекът не тръгна добре за Григор, който неуспя да си вземе подаванията и след 2:5 беше много трудно да се върне.

Вторият сет започна много добре за Григор Димитров, който откри със спечелен сервис и имаше възможност при 40:15 да нанесе удар с първия пробив в мача. Веднага след това започнаха и проблемите за българина, който задържа подаването си за 2:1 и за 3:2. Литовецът Бутвилас проби подаването на Димитров за 4:3, а след това затвърди и със своето подаване за 5:3.

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В деветия гейм Димитров рано изостана, след което при 15:30 обърна хода и имаше гейм-бол. Но последва двойна грешка от негова страна, след което дойде и още една. Димитров опита атаки, притисна за малко Бутвилас, но така и не успя да излезе от ситуацията и с втория пробив в срещата отстъпи в два сета.

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