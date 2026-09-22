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Испанските съдии призоваха треньорите за уважение

  • 22 сеп 2026 | 20:21
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Испанските съдии настоват за спиране на атаките към тях и по-добро отношение от страна на футболните клубове. Това се случва дни след прословутото дерби между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид (2:1), след което “кралете” обвиниха реферите за поражението си.

Във вторник имаше среща на Треньорския комитет в испанския футбол и на нея се появи и Фран Сото, който присъства в качеството си на президент на Съдийската комисия. Той настоя за уважение към фигурата на арбитъра, като призова треньорите за „съпричастност като ръководители на своите отбори“ с цел да се продължи хуманизирането на съдийската професия.

“Ние можем само да завършим наравно или да загубим“, заяви предсставителят на съдиите.

На срещата присъстваха голям брой треньори от Ла Лига, сред които Ханзи Флик (който бързо си тръгна, за да присъства на следобедната тренировка на своя отбор), Диего Симеоне и Един Терзич. Нямаше го обаче Жозе Моуриньо Присъстваха и представители на Ла Лига 2, както и специалисти, които в момента са без отбор, като Едер Сарабия и Марселино Гарсия Торал.

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