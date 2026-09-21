Валверде е с тежка контузия след получената балтия срещу Атлетико Мадрид

От Реал Мадрид излязоха с официално съобщение за състоянието на халфа Федерико Валверде. Уругваецът бе фаулиран много грубо от Канг-Ин Лий по време на вчерашното мадридско дерби с Атлетико, загубено от "лос бланкос" с 1:2.
Именно факта, че кореецът не бе изгонен, бе и една от най-сериозните претенции на Реал Мадрид към съдийството на Мигел Ортис в нажежения двубой.
"След прегледите, проведени днес на нашия играч Феде Валверде от медицинския екип на Реал Мадрид, му беше поставена диагноза „тежка травма на левия глезен“, получена по време на мача тази следобед (б.ред. - вчера). Валверде ще бъде подложен на допълнителни прегледи в следващите часове", пишат от "кралете".
Според информациите глезенът на Валверде е силно подут и отекъл, a самият уругваец изпитва сериозна болка. Скоро ще му бъдат направени и допълнителни изследвания, за да се види колко точно футболистът ще отсъства от терените.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago