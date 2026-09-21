Валверде е с тежка контузия след получената балтия срещу Атлетико Мадрид

От Реал Мадрид излязоха с официално съобщение за състоянието на халфа Федерико Валверде. Уругваецът бе фаулиран много грубо от Канг-Ин Лий по време на вчерашното мадридско дерби с Атлетико, загубено от "лос бланкос" с 1:2.

Parte médico de Valverde.https://t.co/CRDVVxndiF — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 20, 2026

Именно факта, че кореецът не бе изгонен, бе и една от най-сериозните претенции на Реал Мадрид към съдийството на Мигел Ортис в нажежения двубой.

"След прегледите, проведени днес на нашия играч Феде Валверде от медицинския екип на Реал Мадрид, му беше поставена диагноза „тежка травма на левия глезен“, получена по време на мача тази следобед (б.ред. - вчера). Валверде ще бъде подложен на допълнителни прегледи в следващите часове", пишат от "кралете".

🚨 BREAKING: Fede Valverde's ankle is "AS BIG AS A BALL" after the tackle by Kang-In Lee.



He is in A LOT OF PAIN.



The doctors will wait 24-48 hours for the swelling to go to see how BAD the injury actually is. @AbrahamPRomero pic.twitter.com/lBa5ok2kxN — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 20, 2026

Според информациите глезенът на Валверде е силно подут и отекъл, a самият уругваец изпитва сериозна болка. Скоро ще му бъдат направени и допълнителни изследвания, за да се види колко точно футболистът ще отсъства от терените.

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Снимки: Imago