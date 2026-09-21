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Атлетико Мадрид изчака 24 часа и се подигра на Моуриньо

  • 21 сеп 2026 | 18:46
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“Спрете тормоза над съдиите“. Така от Атлетико Мадрид отговориха на оплакванията на Жозе Моуриньо след неделното дерби, с които португалският наставник на Реал Мадрид насочи вниманието към съдийството. На терена “кралете” отстъпиха с 1:2, но според тях на домакините са били спестени два червени картона.

С видео на принтер, отпечатващ снимки, подобни на тези, които самият португалски треньор показа на пресконференцията, клубът от „Метрополитано“ иронично отговаря на „белите“ относно това, което те смятат за непропорционални оплаквания. На снимките пише "Спрете тормоза над съдиите". Това стана около 24 часа след края на дербито.

На пресконференцията си Специалния се появи с два принтирани листа с две от спорните ситуации.

В Атлетико са на мнение, че оплакванията са прекомерни спрямо случилото се в дербито. И най-вече, че Реал Мадрид не е най-подходящият клуб, който да говори за съдийски подкрепи. От „Метрополитано“ са на мнение, че има няколко ситуации от предишни дербита, които са ощетили именно тях.

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