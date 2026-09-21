„Отвратително, кара те да искаш да напуснеш Ла Лига“: И телевизията на Реал беснее срещу съдийството

Подобно на Жозе Моуриньо, официалната телевизия на Реал Мадрид – Реал Мадрид ТВ, отправи яростни критики към Мигел Анхел Ортис Ариас, рефера на мадридското дерби, спечелено от Атлетико с 2:1 в неделя. Според медията на клуба съдията е спестил два червени картона на „дюшекчиите“.
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В Реал Мадрид цари пълно възмущение. Отборът на Жозе Моуриньо отново загуби важни точки в неделя на стадион „Метрополитано“, където Атлетико спечели мадридското дерби с 2:1 в мач от седмия кръг на Ла Лига. Срещата обаче беше белязана от полемики около съдийството. Докато Дийн Хаусен получи логичен червен картон в 50-ата минута, „колчонерос“ завършиха мача с единадесет души. Това се оказа неразбираемо за Жозе Моуриньо, който изрази гнева си на пресконференцията след двубоя.
След срещата Специалния отдели почти цялата си пресконференция да недоволства от съдийството, като наблегна на двата спестени червени картона за играчи на Атлетико - на Кристиан Ромеро за нарушението срещу Джуд Белингам, като аржентинецът бе санкциониран само с жълт картон след намесата на ВАР, и за настъпване с бутоните от страна на Канг-Ин Лий срещу Федерико Валверде.
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Същото чувство за несправедливост сподели и Реал Мадрид ТВ. „Не знаем какво щеше да се случи, ако Атлетико беше останал с девет души“, заявиха официалната медия на Реал, преди да нападне остро рефера на дербито Анхел Ортис Ариас: „Това е просто отвратително. Не им пука, че Ла Лига на Тебас е затънала в мръсотия. Кара те да искаш да станеш и да напуснеш Ла Лига. Преди се опитваха да го прикриват, но вече не. Преди няколко седмици Ортис Ариас се държеше приятелски с играчите на Барса, а ето какво се случва днес.
Това, което става през този сезон, е капка, която прелива чашата. Остава само да издадат циркулярно писмо, което да позволява на противниците на Реал Мадрид да излизат на терена с револвер.“
Медията продължава яростно: „Има двоен стандарт спрямо Реал Мадрид. Не позволяват на Реал Мадрид да играе при равни условия. Като се има предвид как протече съдийството, съмнявам се, че в другото наказателно поле щяха да изгонят играч на Атлетико Мадрид, както го направиха с Хаусен. Съдията е приятел на Ямал, загубихме заради него. Футболният дебат няма смисъл“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages