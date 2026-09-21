„Отвратително, кара те да искаш да напуснеш Ла Лига“: И телевизията на Реал беснее срещу съдийството

Подобно на Жозе Моуриньо, официалната телевизия на Реал Мадрид – Реал Мадрид ТВ, отправи яростни критики към Мигел Анхел Ортис Ариас, рефера на мадридското дерби, спечелено от Атлетико с 2:1 в неделя. Според медията на клуба съдията е спестил два червени картона на „дюшекчиите“.

Ужасно съдийство реши дербито, оплакаха се от Реал Мадрид

В Реал Мадрид цари пълно възмущение. Отборът на Жозе Моуриньо отново загуби важни точки в неделя на стадион „Метрополитано“, където Атлетико спечели мадридското дерби с 2:1 в мач от седмия кръг на Ла Лига. Срещата обаче беше белязана от полемики около съдийството. Докато Дийн Хаусен получи логичен червен картон в 50-ата минута, „колчонерос“ завършиха мача с единадесет души. Това се оказа неразбираемо за Жозе Моуриньо, който изрази гнева си на пресконференцията след двубоя.

😳 Real Madrid TV pierde los papeles: "Falta una circular que permita a los rivales salir con revólver. Es vomitivo"https://t.co/flG9nw9zQ3 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 20, 2026

След срещата Специалния отдели почти цялата си пресконференция да недоволства от съдийството, като наблегна на двата спестени червени картона за играчи на Атлетико - на Кристиан Ромеро за нарушението срещу Джуд Белингам, като аржентинецът бе санкциониран само с жълт картон след намесата на ВАР, и за настъпване с бутоните от страна на Канг-Ин Лий срещу Федерико Валверде.

Моуриньо: Дузпата на Барса - смях, недадени червени картони за Атлетико... много странно

Същото чувство за несправедливост сподели и Реал Мадрид ТВ. „Не знаем какво щеше да се случи, ако Атлетико беше останал с девет души“, заявиха официалната медия на Реал, преди да нападне остро рефера на дербито Анхел Ортис Ариас: „Това е просто отвратително. Не им пука, че Ла Лига на Тебас е затънала в мръсотия. Кара те да искаш да станеш и да напуснеш Ла Лига. Преди се опитваха да го прикриват, но вече не. Преди няколко седмици Ортис Ариас се държеше приятелски с играчите на Барса, а ето какво се случва днес.

Това, което става през този сезон, е капка, която прелива чашата. Остава само да издадат циркулярно писмо, което да позволява на противниците на Реал Мадрид да излизат на терена с револвер.“

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Real Madrid TV:



"We lost the derby because of the referee."



"The referee is Ortiz Arias, a friend of Lamine Yamal." pic.twitter.com/pYQ3wNcRxc — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 20, 2026

Медията продължава яростно: „Има двоен стандарт спрямо Реал Мадрид. Не позволяват на Реал Мадрид да играе при равни условия. Като се има предвид как протече съдийството, съмнявам се, че в другото наказателно поле щяха да изгонят играч на Атлетико Мадрид, както го направиха с Хаусен. Съдията е приятел на Ямал, загубихме заради него. Футболният дебат няма смисъл“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages