Кевин Де Бройне не мисли да се отказва от националния отбор на Белгия

Звездата на белгийския футбол Кевин Де Бройне потвърди, че няма намерение да прекратява кариерата си в националния отбор, докато все още изпитва мотивация да играе. Плеймейкърът е смятан за последния активен представител на „златното поколение“ на страната, но не е обмислял оттегляне след последното Световно първенство.

Това стана ясно по време на пресконференция на „червените дяволи“ преди предстоящите им срещи от турнира Лига на нациите на УЕФА. Де Бройне, който вече е на 35 години, има впечатляващите 124 мача за Белгия, откакто дебютира като тийнейджър през 2010 г. под ръководството на Жорж Леекенс. Очаква се той да увеличи броя на участията си и при новия селекционер Марк ван Бомел.

Новата ера за белгийския тим започва с гостуване на Италия в Рим в петък, след което предстоят двубои срещу Франция (на два пъти) и Турция в рамките на следващите три седмици.

На фона на скорошното оттегляне на дългогодишния му съотборник Аксел Витсел и отсъствието на вратаря Тибо Куртоа от мачовете в Лигата на нациите, Де Бройне увери репортерите, че напускането на отбора никога не е стояло на дневен ред за него.

„Не, това никога не е било въпрос за мен“, заяви той. „Треньорът ме попита какво искам да правя. Усещането ми след Световното първенство беше, че съм се наслаждавал на играта. Много играчи също ме молеха да остана. Чувствам се добре физически и все още искам да играя. Това е най-важната мотивация. Докато я имам, защо да не продължа?“.

Запитан дали не би предпочел споразумение, подобно на това на Куртоа, който пропуска Лигата на нациите, но ще бъде на разположение за Евро 2028, Де Бройне отговори: „Ще дойде ден, в който изобщо няма да искам да играя. Вероятно е така, но за момента не го мисля. По-скоро до 2028-а – с евентуалното ни класиране на Европейското, това ще бъдат последните ми две години. Но никога не казвай никога. В момента се чувствам добре, така че ще видим“.

Халфът на Наполи сподели и първите си впечатления от новия треньор Ван Бомел: „Типичен нидерландец – много директен в общуването. Харесва ми това; просто човек, който казва нещата такива, каквито са. Сега трябва да се опитаме да стартираме добре и след четири мача ще знаем какво можем да постигнем“.

Относно личната си форма, Де Бройне коментира: „Мисля, че формата ми е доста добра. Напълно съм доволен от начина, по който играя. Бях изненадан от това в каква физическа кондиция се намирах, когато се завърнах през август, както и от това колко свеж се чувствам. Освен това вече изиграх три поредни мача по 90 минути. Ако мога да продължа така, това е чудесно за мен. Много е позитивно. Нивото ми в сравнение с това преди 10 години? Има разлика, но това е нормално“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages