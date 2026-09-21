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Разкриха комуникацията между главния съдия и рефера на ВАР от мадридското дерби

  • 21 сеп 2026 | 13:25
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Часове след мадридското дерби между Атлетико и Реал, Техническата комисия на съдиите публикува записите от двете ключови намеси на системата за видеоповторения (ВАР). Първият разгледан епизод беше сблъсъкът между Джуд Белингам и Кристиан Ромеро, при който „кралският клуб“ настояваше за червен картон на аржентинеца. Втората ситуация пък касаеше показания червен картон на Дийн Хаусен за нарушението му срещу Джулиано Симеоне, довело до дузпа за Атлетико.

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Един от най-спорните моменти в дербито бе влизането на Ромеро в краката на Белингам. Първоначално главният съдия Мигел Ортис Ариас отсъди нарушение на английския халф и му показа жълт картон. Поради тази причина намесата на ВАР не беше за преразглеждане на ситуацията за червен картон, въпреки грубото влизане и протестите на Реал Мадрид, а заради грешка при идентифицирането на нарушителя.

„Мигел, препоръчвам преглед, за да оцениш потенциална грешка при определяне на самоличността“, започна ВАР съдията Трухильо Суарес. Той добави: „Виждам, че играчът на Атлетико Мадрид настъпва играча на Реал Мадрид, а футболистът на Реал играе с топката“. След като изгледа повторенията, Ортис Ариас взе решение: „Добре, отменям жълтия картон на играча на Реал Мадрид и ще покажа жълт картон на играча на Атлетико, нали?“.

Вторият публикуван запис е от ситуацията за дузпата за Атлетико, извършена от Хаусен срещу Джулиано Симеоне. Първоначално Ортис Ариас отсъди наказателен удар и показа жълт картон. „Виждам, че играчът на Реал Мадрид задържа съперника без възможност да играе с топката при явна голова възможност“, казва реферът на ВАР Трухильо Суарес по микрофона.

След като видя повторенията, Ортис Ариас промени решението си: „Добре, аз бях преценил, че вратарят може да стигне до топката. Но вратарят не е на такова разстояние, че да успее. Ще променя жълтия картон на червен и потвърждавам дузпата“.

Не става ясно какво е обсъждано между главния съдия и ВАР при грубото влизане на Канг-Ин Лий срещу Валверде. При тази ситуация, която според Реал Мадрид е била най-категоричната за червен картон, системата за видеоповторения не се намеси.

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Снимки: Gettyimages

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