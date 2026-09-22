Борусия (Мьонхенгладбах) обяви новия си треньор

Борусия (Мьонхенгладбах) официално обяви назначението на Александър Блесин за старши треньор. Новината беше потвърдена, след като през последните дни се появиха информации за предстоящия му договор с клуба, който в момента заема последното 18-о място в Бундеслигата.

Блесин наследява на поста Еуген Полански, който беше освободен заради слабия старт на сезона и трите поредни загуби в първенството. В последния кръг отборът беше воден временно от асистента Ян-Мориц Лихте, но допусна четвърто поредно поражение след 3:4 при гостуването на Майнц.

Официалното представяне на новия наставник пред медиите е насрочено за сряда. Предишният престой на Блесин в Бундеслигата беше начело на Санкт Паули, с който първоначално запази елитния си статут, но през втория си сезон изпадна от дивизията.

Специалистът ще има на разположение три седмици по време на паузата за националните отбори, за да подготви тима за своя дебют. Първият му мач ще бъде дербито срещу Кьолн на 11 октомври. Освен в Германия, Блесин е натрупал опит и в белгийското първенство, където оставя добри впечатления в началото на треньорската си кариера.

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Снимки: Gettyimages