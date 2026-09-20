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Ужасно съдийство реши дербито, оплакаха се от Реал Мадрид

  • 20 сеп 2026 | 20:40
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От Реал Мадрид директно обвиниха реферите за поражението с 1:2 от Атлетико Мадрид в столичното дерби от седмия кръг на Ла Лига. От “Бернабеу” се жалват, че на съперника са били спестени два червени картона - още преди почивката.

Ето как “белите” отразиха мача на своя сайт:

Ужасно съдийство реши дербито

Реал Мадрид загуби дербито на „Метрополитано“ в мач, белязан от ужасното съдийство на Ортис Ариас, който през първото полувреме не изгони Кути Ромеро за това, че настъпи коляното на Белингам (въпреки че беше отишъл да прегледа ситуацията на монитора), нито Канг-ин Лий за това, че настъпи левия глезен на Валверде. И двете решения оказаха влияние върху двубоя, който през второто полувреме се реши в полза на Атлетико.

До изтичането на половин час от началото срещата почти не предложи опасни положения. След това обаче спорните ситуации завладяха дербито. В 35-ата минута, при спорна топка, Белингам стигна пръв до нея, а защитникът на Атлетико Кути Ромеро заби бутоните си в лявото му коляно. Ортис Ариас показа жълт картон на нашия играч, но беше извикан от Трухильо Суарес (съдия на ВАР - бел.ред.) да прегледа ситуацията на монитора. След като я видя, той отмени картона на Белингам и показа жълт на защитника на „рохибланкос“, вместо да го изгони.

Девет минути по-късно дойде и втората решаваща грешка на съдията, който не санкционира влизането на Канг-ин Лий срещу Валверде, при което футболистът на Атлетико го удари с бутоните в левия глезен. Ортис Ариас беше в непосредствена близост до ситуацията, но не показа червен картон (дори не жълт) на играча на Атлетико, а този път и Трухильо Суарес не го извика за преглед на положението.

Дузпа и червен картон за Хаусен

В 50-ата минута Ортис Ариас отсъди дузпа за нарушение на Хаусен срещу Джулиано и показа жълт картон на футболиста на Реал Мадрид. След сигнал от Трухильо Суарес той отиде да прегледа ситуацията на монитора и този път реши да изгони Хаусен.

Грималдо изпълни дузпата и направи резултата 1:0. В 59-ата минута падна и вторият гол – 2:0, след попадение на Джейвид.

В 76-ата минута Реал можеше да намали на 2:1, когато Диоманде излезе очи в очи с Облак, но вратарят беше по-съобразителен.

Голът на нашия отбор все пак дойде в 89-ата минута, когато Рюдигер се разписа с глава след изпълнение на пряк свободен удар от Бернардо. До края футболистите на Моуриньо търсеха изравняването, но без успех.

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