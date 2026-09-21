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  3. Бесният Белингам нападна съдията и за малко не счупи монитора за ВАР

Бесният Белингам нападна съдията и за малко не счупи монитора за ВАР

  • 21 сеп 2026 | 15:13
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Атакуващият халф на Реал Мадрид Джуд Белингам беше сред най-ядосаните играчи на тима заради съдийството при загубата с 1:2 в дербито с Атлетико Мадрид.

Кадри на El Desmarque след края на мача показват как при напускането си на терена Белингам изритва монитора, предназначен за ВАР. Любопитното е, че именно след преглед с видеосистемата беше отменен жълт картон на англичанина в мача, като вместо това беше показан такъв на Кристиан Ромеро. Халфът обаче претендира, че е трябвало да бъде показан червен картон на аржентинеца, както и на Канг-Ин Лий за остро влизане срещу Федерико Валверде.

В друго публикувано в социалните мрежи видео се вижда как след последния съдийски сигнал Белингам напада главния рефер Мигел Ортис, като се предполага, че му е казал: „Какъв срам, боже мой! Два червени картона, два, два, к*чи син!“

Междувременно, Ромеро се присмя на Белингам за оплакванията му, припомняйки за полуфинала помежду им на Мондиал 2026. Също така англичанинът се скара и с още един аржентинец по време на снощния мач – Джулиано Симеоне.

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Снимки: Gettyimages

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