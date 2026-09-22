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  3. Илия Груев: Имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане

Илия Груев: Имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане

  • 22 сеп 2026 | 15:12
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Слушай на живо: България - Люксембург

Футболист №1 на България за 2025 г. Илия Груев изпълни предизвикателството от Българската асоциация на спортните журналисти - да подари 100 футболни топки на деца от школа по избор и да се срещне лично с тях, за да ги вдъхнови по пътя им да сбъдват мечтите си чрез спорта. Той сподели очакванията си за предстоящите мачове на "лъвовете" в Лигата на нациите, като заяви, че тимът ни има шанс да спечели своята група, където са още Люксембург, Естония и Исландия.

"Много се радвам, че направихме такова хубаво събитие. И аз бях като тези деца. Не е лесно, просто трябва да обичат играта, да се развиват. Трябва да получат и шанс. Знаем, че в тази държава не е много лесно. Ако бъдем позитивни, нещата могат да се променят към по-хубаво. Тези деца заслужават шанс и се надявам да го получат.

Атмосферата в националния отбор е позитивна. Ситуацията не е лесна, виждаме резултатите в последните години. Никой от нас не иска да сме там, където сме. И ние искаме да побеждаваме. За жалост това не е лесно. Ако само мрънкаме и се жалваме, че сме там, където сме, това няма да помогне. Дано това нещо се види в събота и да победим Люксембург.

Сега се връщам от контузия, вече се чувствам добре. Ще мислим мач за мач. Най-важното е това, което правим на терена. Всичко странично ни взима от енергията. Работим, тренираме и се опитваме да се подобрим тактически. Това е първата стъпка.

"Лъвовете" се готвят за мача с Люксембург
"Лъвовете" се готвят за мача с Люксембург

Мисля, че е нормално в тази група да искаме да станем първи. Имаме два мача вкъщи и искаме да ги вземем. Нашата цел е да станем първи, това е ясно. Трябва да бъдем концентрирани и да играем над нивото ни. Това са 6 мача, в които трябва да се представиш добре. Това не е лесно.

Двама дебютанти в националния отбор за Лигата на нациите
Двама дебютанти в националния отбор за Лигата на нациите

Ние сме в група С, това е реалността. Сега имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане. Трябва да го покажем на терена. Надяваме се всички да се развиваме и да се вижда по-добра игра от нас. Всички го искаме. Знаем какви са ни възможностите.

Не решаваме на кой стадион да играем. Стадионът в Пловдив е хубав, има хубава атмосфера там. Радваме се, че ще играем в Пловдив.

Аз съм много щастлив в Лийдс. Хората имат добро отношение към мен. Развиваме се много добре", каза Илия Груев.

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Снимки: Владимир Иванов

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