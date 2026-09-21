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  3. Президентът на Ла Лига отговори на Реал Мадрид: Не загубиха заради съдийството

Президентът на Ла Лига отговори на Реал Мадрид: Не загубиха заради съдийството

  • 21 сеп 2026 | 23:20
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Президентът на испанската Ла Лига Хавиер Тебас коментира недоволството на Реал Мадрид относно съдийството в мача от 7-ия кръг на първенството, в който „лос бланкос“ загубиха от Атлетико Мадрид с 1:2.

„Разбирам оплакванията, но не и начина, по който се представят. Реал Мадрид не загуби заради тези моменти. Хаусен определено заслужаваше червен картон. Канг-Ин Лий също можеше да получи червен картон, но играта беше толкова динамична, че разбирам защо се стигна до такова решение“, заяви Тебас, цитиран от „АС“.

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Преди това старши треньорът на Реал, Жозе Моуриньо, разкритикува остро съдийството на Мигел Анхел Ортис Ариас на пресконференцията след мача. Клубът също изрази официално несъгласието си с решенията на рефера.

От Атлетико пък излязоха с публикации в социалните мрежи, с които иронизираха претенциите на градския си съперник към отсъжданията на рефера.

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