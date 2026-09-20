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  3. Чоло отговори на Специалния: Няма значение дали си Моуриньо, или Симеоне – трябва да си уважителен

Чоло отговори на Специалния: Няма значение дали си Моуриньо, или Симеоне – трябва да си уважителен

  • 20 сеп 2026 | 23:32
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Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне осъди поведението на колегата си начело на Реал Мадрид Жозе Моуриньо след победата на „дюшекчиите“ с 2:1 в градското дерби. Аржентинецът определи като неуважително поведението на Специалния, който след мача показа снимки на ситуации, за които претендира, че е трябвало да има червени картони за съперниковите играчи.

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„Уважаваме всичко, което казват останалите, но трябва да помним, че Ханзи Флик, Жозе Моуриньо, Мануел Пелегрини, Симеоне – всички ние сме в привилегировано положение с много голяма публичност като треньори и трябва да внимаваме какво казваме. Необходимо е да сме уважителни към съдията и колегите си. Когато се премине тази граница на уважение, независимо дали се казваш Моуриньо, Симеоне, Флик или Пелегрини, това е неприемливо. Не бива да се преминава тази линия.

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Показаните от Моуриньо снимки? Ще ви говоря за мача, който беше напрегнат. Мисля, че го контролирахме през цялото време. Реал е отбор с невероятни преходи и с изключителни играчи, а ние контролирахме почти всичко. Горд съм с колективната работа на тима. Знаехме откъде можехме да ги нараним. Знаехме, че ставаше въпрос за десния фланг, като няма да спрем да подобряваме представянето на отбора въпреки ситуациите, които искате да коментираме. Претенциите за изгонвания? По принцип не говоря за такива неща, защото ситуацията вече е отминала. Шефът на съдиите каза, че не е било изгонване. Ако искаме да се концентрираме върху това, добре - нека, но ние спечелихме мача.

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Тимът направи страхотен двубой с отборна игра и се защитаваше много добре. Успяхме да удържим нашия съперник, без да се поддадем на неговата игра. Ясно ми е какво направи отборът и какъв мач изиграхме. След 15 години, в които ни беше трудно да спечелим срещу Реал, успяхме отново да победим у дома и пред нашите фенове. Дербито ни поставя в позиция, в която да продължим да израстваме като отбор, като така и правим“, коментира Ел Чоло на пресконференцията си след мача.

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Снимки: Gettyimages

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