Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Станаха ясни датите и часовете на мачовете на Левски в Лига Европа! Милан пристига в София през януари

Станаха ясни датите и часовете на мачовете на Левски в Лига Европа! Милан пристига в София през януари

  • 29 авг 2026 | 21:33
  • 15003
  • 53

Станаха ясни датите и часовете за мачовете на Левски от основната фаза на Лига Европа. Футболистите на Хулио Веласкес ще стартират своето участие в турнира с домакинство на Залцбург на 17 септември. Големите звезди от Милан пък ще пристигнат в София, за да изиграят своя мач срещу шампиона на България на 21 януари.

1 кръг: Левски - Залцбург, 19:45 часа, 17 септември 2026 година
2 кръг: НЕК - Левски, 22:00 часа, 15 октомври 2026 година
3 кръг: Виктория (Пилзен) - Левски, 22:00 часа, 22 октомври 2026 година
4 кръг: Левски - Ягелония, 19:45 часа, 5 ноември 2026 година
5 кръг: Марсилия - Левски, 19:45 часа, 26 ноември 2026 година
6 кръг: Левски - Лилестрьом, 22:00 часа, 10 декември 2026 година
7 кръг: Левски - Милан, 22:00 часа, 21 януари 2027 година
8 кръг: Съндърланд - Левски, 22:00 часа, 28 януари 2027 година

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Етър и Берое не се победиха в интересен мач с четири гола

Етър и Берое не се победиха в интересен мач с четири гола

  • 29 авг 2026 | 20:37
  • 5849
  • 3
Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

  • 29 авг 2026 | 16:01
  • 37135
  • 39
Дучето: ЦСКА не е полигон за неудачници! Ако не си разбрал, че винаги се гони първо място, сгъвай цирка

Дучето: ЦСКА не е полигон за неудачници! Ако не си разбрал, че винаги се гони първо място, сгъвай цирка

  • 29 авг 2026 | 15:57
  • 11689
  • 35
Треньорът на Марсилия много недоволен от ситуацията в клуба: Не си представях, че на 29 август няма да имаме нито един нов

Треньорът на Марсилия много недоволен от ситуацията в клуба: Не си представях, че на 29 август няма да имаме нито един нов

  • 29 авг 2026 | 15:21
  • 11957
  • 2
В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

  • 29 авг 2026 | 14:30
  • 45854
  • 127
Ботев (Пловдив) се раздели с нападател

Ботев (Пловдив) се раздели с нападател

  • 29 авг 2026 | 14:28
  • 4747
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

  • 29 авг 2026 | 21:36
  • 11772
  • 22
В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

  • 29 авг 2026 | 14:30
  • 45854
  • 127
Седем мача стартираха шестия кръг във Втора лига

Седем мача стартираха шестия кръг във Втора лига

  • 29 авг 2026 | 21:25
  • 36226
  • 24
Ювентус 0:0 Парма, греда за домакините

Ювентус 0:0 Парма, греда за домакините

  • 29 авг 2026 | 21:44
  • 2523
  • 2
Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

  • 29 авг 2026 | 16:27
  • 29145
  • 66