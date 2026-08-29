Станаха ясни датите и часовете на мачовете на Левски в Лига Европа! Милан пристига в София през януари

Станаха ясни датите и часовете за мачовете на Левски от основната фаза на Лига Европа. Футболистите на Хулио Веласкес ще стартират своето участие в турнира с домакинство на Залцбург на 17 септември. Големите звезди от Милан пък ще пристигнат в София, за да изиграят своя мач срещу шампиона на България на 21 януари.

1 кръг: Левски - Залцбург, 19:45 часа, 17 септември 2026 година

2 кръг: НЕК - Левски, 22:00 часа, 15 октомври 2026 година

3 кръг: Виктория (Пилзен) - Левски, 22:00 часа, 22 октомври 2026 година

4 кръг: Левски - Ягелония, 19:45 часа, 5 ноември 2026 година

5 кръг: Марсилия - Левски, 19:45 часа, 26 ноември 2026 година

6 кръг: Левски - Лилестрьом, 22:00 часа, 10 декември 2026 година

7 кръг: Левски - Милан, 22:00 часа, 21 януари 2027 година

8 кръг: Съндърланд - Левски, 22:00 часа, 28 януари 2027 година

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