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Съставите на Борнемут и Ливърпул

  • 20 сеп 2026 | 14:57
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Съставите на Борнемут и Ливърпул

Борнемут приема Ливърпул на “Виталити Стейдиъм” в интригуващ двубой от петия кръг на Премиър лийг, който е особено емоционален за мениджъра на мърсисайдци Андони Ираола, който се изправя срещу бившия си клуб.

Ливърпул все още няма загуба, но записа три равенства в четирите си мача в Премиър лийг през този сезон, така че има да наваксва. “Черешките” също имат три ремита в първенството досега, но все още чакат първата си победа. През седмицата обаче те записаха успех в първия си европейски мач, надделявайки като гост над Реал Сосиедад. Борнемут няма загуба в последните си 12 мача на своя стадион.

Ливърпул спечели шест от предишните седем мача с Борнемут, но при последното си гостуване на “Виталити” мърсисайдци загубиха с 2:3.

През седмицата Ираола бе направил цели десет промени за мача с Тотнъм. Сега се връща към по-обичайния облик на състава си. Промените от двубоя с Фулъм са три. Милош Керкез, Алексис Мак Алистър и Коди Гакпо започват на местата на Костас Цимикас, Райън Гравенберх и Виктор Муньос.

В 11-те на Борнемут има една промяна от мача с Реал Сосиедад. Джъстин Клуйверт е заменен от Райън Кристи.

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Снимки: Imago

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