Милан срещу Марсилия, Байер срещу Юве, вижте страхотните сблъсъци в Лига Европа тази есен

Преди минути бе изтеглен жребият в Лига Европа. Обновеният формат на турнира, който вече включва 36 участника в основната фаза, между които и българският гранд Левски, научиха своите противници. Цялата програма на турнира по часове и дни ще бъде официално обявена от УЕФА утре или най-късно в неделя. Още в първата фаза феновете ще станат свидетели на сблъсъци от ниво Шампионска лига благодарение на компютърно-асистираната система на УЕФА, противопоставяща всеки тим срещу два съперника от четири различни урни.
Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг
Първият кръг в турнира ще бъде изигран по традиция в два дни - 16-и и 17-и септември, а впоследствие срещите ще се играят традиционно в четвъртък. Последният осми кръг от програмата е на 28-и януари 2027 година. Италианският гранд Милан, който е един от най-именитите тимове в турнира тази година, ще гостува на Левски в София, а друг тим от първа урна - Марсилия пък ще приеме “сините”.
Сред най-интригуващите мачове в същинската фаза се очертават директните битки между тежката артилерия от Първа урна. Сблъсъци като Байер Леверкузен срещу Ювентус и Милан срещу Олимпик Марсилия ще приковат вниманието на милиони пред екраните. Английските представители Кристъл Палас, Борнемут и Съндърланд също изтеглиха тежък жребий и ще трябва да премерят сили с най-големите на Стария континент.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages