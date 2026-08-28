Милан срещу Марсилия, Байер срещу Юве, вижте страхотните сблъсъци в Лига Европа тази есен

Преди минути бе изтеглен жребият в Лига Европа. Обновеният формат на турнира, който вече включва 36 участника в основната фаза, между които и българският гранд Левски, научиха своите противници. Цялата програма на турнира по часове и дни ще бъде официално обявена от УЕФА утре или най-късно в неделя. Още в първата фаза феновете ще станат свидетели на сблъсъци от ниво Шампионска лига благодарение на компютърно-асистираната система на УЕФА, противопоставяща всеки тим срещу два съперника от четири различни урни.

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Първият кръг в турнира ще бъде изигран по традиция в два дни - 16-и и 17-и септември, а впоследствие срещите ще се играят традиционно в четвъртък. Последният осми кръг от програмата е на 28-и януари 2027 година. Италианският гранд Милан, който е един от най-именитите тимове в турнира тази година, ще гостува на Левски в София, а друг тим от първа урна - Марсилия пък ще приеме “сините”.

🇪🇺 Il sorteggio di #UELdraw è completato! ✅



📝 Ecco le nostre otto avversarie nella League Phase di UEFA Europa League ⤵️ pic.twitter.com/AbHQx1sRfp — JuventusFC (@juventusfc) August 28, 2026

Сред най-интригуващите мачове в същинската фаза се очертават директните битки между тежката артилерия от Първа урна. Сблъсъци като Байер Леверкузен срещу Ювентус и Милан срещу Олимпик Марсилия ще приковат вниманието на милиони пред екраните. Английските представители Кристъл Палас, Борнемут и Съндърланд също изтеглиха тежък жребий и ще трябва да премерят сили с най-големите на Стария континент.

𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐀 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝟐𝟔/𝟐𝟕 🏆



🇬🇷 Olympiacos FC 🏠

🇩🇪 Bayer Leverkusen 🛫

🇧🇪 RSC Anderlecht 🏠

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic FC 🛫

🇪🇸 RC Celta Vigo 🏠

🇦🇹 SK Sturm Graz 🛫

🇧🇬 Levski Sofia 🏠

🇹🇷 Beşiktaş JK 🛫#UELdraw pic.twitter.com/OJ6GvaSqhl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 28, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages