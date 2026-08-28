Ето как съперниците на Левски стигнаха до основната фаза на Лига Европа

Левски ще се изправи срещу много сериозни противници в основната фаза на Лига Европа. “Сините” ще играят с Милан, Марсилия, Залцбург, Виктория Пилзен, Ягелония, Съндърланд, Лилестрьом и НЕК.

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Ето как съперниците на Левски стигнаха до основната фаза:

Милан - италианците се включват директно в турнира, след като завършиха на пето място в Серия “А” през миналия сезон.

Олимпик Марсилия - французите също са директно в основната фаза, след като финишираха на същата позиция като Милан, само че в Лига 1

Залцбург - австрийците завършиха на трета позиция в местния шампионат и започнаха евроучастието си от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Там отстраниха трудно кипърския Пафос с 1:0 като домакин и после 3:3 като гост. Любопитно е, че и четирите попадения за тима бяха отбелязани от тарана Харис Табакович. В плейофния кръг Залцбург се справи по-лесно с шведския Мялби и го победи на два пъти - 1:0 като гост и 3:0 като домакин.

Виктория Пилзен - като трети в крайното класиране на Чехия миналата година Виктория започна евотурнирите от плейофите на Лига Европа. Там отбрът сътвори един от най-запомнящите се обрати в последните години и след като бе загубил с 0:3 първия мач от Цървена звезда в крайна сметка стигна до обрат - 5:1 и влезе в основната фаза.

Ягелония - поляците завършиха трети в Екстракласа и започнаха от третия квалификационен кръг и там се справиха с шотландския гранд Глазгоу Рейнджърс с 2:1 и 1:1. След това в плейофите поляците нямаха проблеми с Иберия от Грузия и победиха на два пъти с 4:0 и 2:1.

Съндърланд - англичаните влизат директно в надпреварата заради седмото си място в Премиър лийг миналия сезон.

Лилестрьом - влезе в турнира като носител на Купата на Норвегия за 2025 година, когато тимът още бе във втория ешелон на местния футбол. В същия сезон отборът обаче категорично спечели промоция за елита. За Лига Европа Лилестрьом започна от плейофите и отстрани албанския Егнатия след 0:0 като гост и обрат с късни голове до 2:1 у дома.

НЕК Ниймеген - нидерландците финишираха на трета позиция в Ередивизи миналия шампионат и това им даде право на участие в Шампионската лига. В третия квалификационен кръг холандците отстраниха Олимпиакос с 0:0 и 2:1 като домакин, но в плейофите бяха приземени от Бодьо/Глимт с две загуби - 1:3 и 0:3, което ги прати в Лига Европа.

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