Всички елиминирани от Левски в Европа влязоха в основна фаза

Левски подпечата завръщането си в същинската фаза на евротурнирите. Момчетата на Хулио Веласкес направиха поход в квалификациите на Шампионската лига, където последователно пречупиха три корави шампиона, преди да загубят в плейофа срещу гръцкия АЕК Атина.

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Отпадането на крачка от бленуваните групи на най-богатия турнир обаче изпрати „сините“ в основната фаза на Лига Европа. Там феновете ще станат свидетели на най-малко 8 грандиозни сблъсъка срещу колоси от ранга на Милан и Олимпик Марсилия.

Но какво се случи с отборите, които бяха елиминирани от Левски през това лято?

Тримата елиминирани съперници показаха, че победите на българския тим изобщо не са били случайни. Всички те успяха да намерят спасителен пояс в пресявките и също ще играят в основната фаза на Лигата на конференциите тази есен.

Аякс, Аталанта и Монако научиха съперниците си в основната фаза в Лигата на конференциите

Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)

Босненският шампион бе първата жертва на „сините“. След трудно равенство 1:1 в Баня Лука, реваншът на „Георги Аспарухов“ се превърна в истински кошмар за гостите и Левски ги прегази с категоричното 4:0. Въпреки тежкото поражение, Борац бързо се съвзе в по-долния турнир и си осигури исторически мачове в основната схема на третия по сила турнир в Европа. Борац отстрани последователно Петрокуб, МЛ Витебск и Викингур записвайки само едно равенство по пътя си.

34

Университатя Крайова (Румъния)

Във втория предварителен кръг Левски се изправи срещу амбициозния румънски проект. Момчетата на Веласкес изковаха турнирно 1:0 на „Герена“, а в реванша равенството 2:2 се оказа достатъчно на българския тим. Румънците обаче показаха, че имат място есенната фаза на Лигата на конференциите. Преди да достигнат до мача с Левски Университатя отстрани МЛ Витебск, а след отиването си в Лига Европа беше отстранен КуПС Куопио. Румънците обаче загубиха плейофа в Лига Европа от Арарат и така ще играят в третия по сила европейски турнир.

Кайрат Алмати (Казахстан)

В третия квалификационен кръг на Шампионска лига Левски елиминира Кайрат. Преди да достигне до мача със „сините“ казахстанският шампион отстрани последователно Сутиетска и Омония. След отпадането си от най-престижния европейски клубен турнир Кайрат се изправи срещу Андерлехт в плейоф за Лига Европа, където обаче загуби.

32

Фактите говорят сами по себе си — Левски елиминира три тима, които притежават класата да играят в същинската фаза на евротурнирите. Това вдига неимоверно тежестта на постигнатото от „сините“ през това лято и показва сериозно тактическо израстване.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google