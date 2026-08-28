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  3. Треньорът на английския съперник на Левски: За нас е привилегия да сме в Европа

Треньорът на английския съперник на Левски: За нас е привилегия да сме в Европа

  • 28 авг 2026 | 17:28
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Наставникът на Съндърланд Режис Ле Брис коментира жребия за Лига Европа. Един от съперниците на “черните котки” в основната фаза на турнира ще е Левски.

“Не знам какво да очаквам. 53 години по-късно Съндърланд отново е в Европа, така че има неизвестни. Очакваме силни съперници, различни култури, различни преживявания. Огромна привилегия е да участваме и сме горди от тази възможност”, заяви Ле Брис.

Той говори конкретно само за един от съперниците в Лига Европа: “Милан е икона. Това е огромен клуб, с огромна история. Да се завърнем в Европа с такъв двубой е символично”.

За Съндърланд това ще е второ европейско участие в историята. През 1973 г. тимът печели ФА Къп и същата година прави дебют в Европа в Купата на носителите на национални купи. Тогава те отстраняват унгарския Вашаш в първия кръг, но след това отпадат от Спортинг.

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Снимки: Imago

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