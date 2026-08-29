Боримиров: Интересът за мача с Милан ще бъде най-голям

Интересът към мача с Милан ще бъде най-голям. Това каза изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров, който коментира тегления жребий за основната фаза на Лига Европа.

"Може би от всички отбори, които ни се паднаха, те (Милан) са коравият съперник. Не изключвам и останалите отбори. Но, може би, интересът към този велик отбор ще е най-голям", коментира Боримиров пред БНТ.

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Сред останалите съперници на Левски се открояват Марсилия и Съндърланд. "Сините" ще премерят сили още със Залцбург, Ягелония, Лилестрьом, Виктория (Пилзен) и НЕК.

Ето как съперниците на Левски стигнаха до основната фаза на Лига Европа

"Ще подходим максимално сериозно и уважително към всеки един от нашите съперници. Ще се постараем в тези мачове да зарадваме синята общност, да трупаме самочувствие и точки в този турнир", завърши директорът в "синия" клуб.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google