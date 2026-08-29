Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Боримиров: Интересът за мача с Милан ще бъде най-голям

Боримиров: Интересът за мача с Милан ще бъде най-голям

  • 29 авг 2026 | 09:17
  • 674
  • 0
Боримиров: Интересът за мача с Милан ще бъде най-голям

Интересът към мача с Милан ще бъде най-голям. Това каза изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров, който коментира тегления жребий за основната фаза на Лига Европа.

"Може би от всички отбори, които ни се паднаха, те (Милан) са коравият съперник. Не изключвам и останалите отбори. Но, може би, интересът към този велик отбор ще е най-голям", коментира Боримиров пред БНТ.

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг
Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Сред останалите съперници на Левски се открояват Марсилия и Съндърланд. "Сините" ще премерят сили още със Залцбург, Ягелония, Лилестрьом, Виктория (Пилзен) и НЕК.

Ето как съперниците на Левски стигнаха до основната фаза на Лига Европа
Ето как съперниците на Левски стигнаха до основната фаза на Лига Европа

"Ще подходим максимално сериозно и уважително към всеки един от нашите съперници. Ще се постараем в тези мачове да зарадваме синята общност, да трупаме самочувствие и точки в този турнир", завърши директорът в "синия" клуб.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Душан Косич: Нервни сме, но видях позитиви

Душан Косич: Нервни сме, но видях позитиви

  • 28 авг 2026 | 23:26
  • 1566
  • 0
Александров: Много важно беше да покажем реакция след миналата седмица

Александров: Много важно беше да покажем реакция след миналата седмица

  • 28 авг 2026 | 23:24
  • 1126
  • 3
И ЦСКА 1948 премина през Локомотив (Пд), "смърфовете" са в амок

И ЦСКА 1948 премина през Локомотив (Пд), "смърфовете" са в амок

  • 28 авг 2026 | 23:04
  • 32379
  • 61
Бивш шеф на Ботев (Пд) с атака към Филипов: НЕсобственикът вече е ДАсобственик!

Бивш шеф на Ботев (Пд) с атака към Филипов: НЕсобственикът вече е ДАсобственик!

  • 28 авг 2026 | 22:39
  • 6640
  • 14
Юлиян Петков: Трябваше да спечелим на всяка цена, надявам се да победим Левски

Юлиян Петков: Трябваше да спечелим на всяка цена, надявам се да победим Левски

  • 28 авг 2026 | 21:13
  • 3489
  • 4
Фрейташ: Можеше да получим дузпа

Фрейташ: Можеше да получим дузпа

  • 28 авг 2026 | 21:03
  • 2168
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И ЦСКА 1948 премина през Локомотив (Пд), "смърфовете" са в амок

И ЦСКА 1948 премина през Локомотив (Пд), "смърфовете" са в амок

  • 28 авг 2026 | 23:04
  • 32379
  • 61
Холанд и Шерки поведоха Манчестър Сити към първа убедителна победа при Мареска

Холанд и Шерки поведоха Манчестър Сити към първа убедителна победа при Мареска

  • 28 авг 2026 | 23:53
  • 29989
  • 9
Седем вълнуващи битки във Втора лига днес

Седем вълнуващи битки във Втора лига днес

  • 29 авг 2026 | 09:35
  • 435
  • 0
Милан се скъса да пропуска, но накрая успя да пречупи Венеция

Милан се скъса да пропуска, но накрая успя да пречупи Венеция

  • 28 авг 2026 | 23:46
  • 24801
  • 20
Байерн влетя в новия сезон със засилката от миналия

Байерн влетя в новия сезон със засилката от миналия

  • 28 авг 2026 | 23:25
  • 23891
  • 28
Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

  • 28 авг 2026 | 14:29
  • 172340
  • 441