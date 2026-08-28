Марсилия продава основни играчи, Рома близо до капитана на французите

Няколко дни преди края на трансферния прозорец съперникът на Левски в Лига Европа Марсилия работи усилено за набиране на средства и облекчаване на бюджета за заплати. Рома е ускорил преговорите в последните часове за капитана на френския тим Леонардо Балерди, който от няколко месеца е спряган за напускане.

Времето притиска Марсилия. С наближаването на края на трансферния пазар, клубът трябва да финализира няколко продажби, за да балансира финансите си и да си осигури по-голяма свобода на действие за остатъка от селекцията. Тази ситуация поставя няколко важни играчи от състава на Бруно Женезио на трансферния пазар. Игор Пайшао например е спряган за трансфер в Съндърланд, въпреки че евентуалното му напускане предизвиква вътрешни дебати.

🚨𝗔𝗖𝗖𝗢𝗥𝗗 entre Léo Balerdi 🇦🇷 et la Roma !



Le défenseur de l’OM veut rejoindre le club romain. Son départ devrait s’effectuer sous forme de prêt avec OA qui deviendrait obligatoire sous certaines conditions.



[🗞️@Santi_J_FM ]#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/YtPWhi4BxQ — ACTUS OM (@Actus_OM3469) August 28, 2026

Рома сериозно е ускорил преговорите за Леонардо Балерди. "Вълците" харесват профила на бившия централен защитник на Борусия Дортмунд и са решили да преминат към по-активни действия броени дни преди затварянето на пазара. Вече е постигнато споразумение между римския клуб и Балерди. Започнали са преговори с Марсилия, за да се проучи възможността за трансфер под формата на наем със задължителна опция за закупуване.

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Снимки: Imago