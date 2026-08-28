Марсилия продава основни играчи, Рома близо до капитана на французите

Няколко дни преди края на трансферния прозорец съперникът на Левски в Лига Европа Марсилия работи усилено за набиране на средства и облекчаване на бюджета за заплати. Рома е ускорил преговорите в последните часове за капитана на френския тим Леонардо Балерди, който от няколко месеца е спряган за напускане.
Времето притиска Марсилия. С наближаването на края на трансферния пазар, клубът трябва да финализира няколко продажби, за да балансира финансите си и да си осигури по-голяма свобода на действие за остатъка от селекцията. Тази ситуация поставя няколко важни играчи от състава на Бруно Женезио на трансферния пазар. Игор Пайшао например е спряган за трансфер в Съндърланд, въпреки че евентуалното му напускане предизвиква вътрешни дебати.
Рома сериозно е ускорил преговорите за Леонардо Балерди. "Вълците" харесват профила на бившия централен защитник на Борусия Дортмунд и са решили да преминат към по-активни действия броени дни преди затварянето на пазара. Вече е постигнато споразумение между римския клуб и Балерди. Започнали са преговори с Марсилия, за да се проучи възможността за трансфер под формата на наем със задължителна опция за закупуване.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago