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  3. Марсилия продава основни играчи, Рома близо до капитана на французите

Марсилия продава основни играчи, Рома близо до капитана на французите

  • 28 авг 2026 | 18:09
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Марсилия продава основни играчи, Рома близо до капитана на французите

Няколко дни преди края на трансферния прозорец съперникът на Левски в Лига Европа Марсилия работи усилено за набиране на средства и облекчаване на бюджета за заплати. Рома е ускорил преговорите в последните часове за капитана на френския тим Леонардо Балерди, който от няколко месеца е спряган за напускане.

Времето притиска Марсилия. С наближаването на края на трансферния пазар, клубът трябва да финализира няколко продажби, за да балансира финансите си и да си осигури по-голяма свобода на действие за остатъка от селекцията. Тази ситуация поставя няколко важни играчи от състава на Бруно Женезио на трансферния пазар. Игор Пайшао например е спряган за трансфер в Съндърланд, въпреки че евентуалното му напускане предизвиква вътрешни дебати.

Рома сериозно е ускорил преговорите за Леонардо Балерди. "Вълците" харесват профила на бившия централен защитник на Борусия Дортмунд и са решили да преминат към по-активни действия броени дни преди затварянето на пазара. Вече е постигнато споразумение между римския клуб и Балерди. Започнали са преговори с Марсилия, за да се проучи възможността за трансфер под формата на наем със задължителна опция за закупуване.

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Снимки: Imago

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