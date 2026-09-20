Иван Кочев: Надиграха ни

Едноименният тим на Крумовград победи като гост Марица (Милево) с 4:0 и продължава да е на върха с пълен точков актив. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

Крумовград няма спиране, бие и в Милево

Иван Кочев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Получи се мач, в който бяхме надиграни и трябва да го признаем. Много пъти казвах, че това е двубой, в който ще видим докъде сме стигнали в развитието си. Далеч сме от това да направим нещо по-голямо, да направим следващата крачка. За това трябва да вдигнем нивото, ако не искаме да останем на това ниво. Истината е, че влязохме в мача прекалено респектирани от противника. Те също имаха респект към нас, играха на максимума от възможностите си, но притежават много класа и индивидуални качества, които решиха двубоя. В първия половин час двубоят бе равностоен и ако първото полувреме бе завършило без голове, през втората част противникът можеше и да има проблеми с нас, но точно тогава ни вкараха два бързи гола, както след наши грешки, така и след добре разиграни техни атаки. За първи път виждам моя отбор да се страхува да играе с топката и нямам обяснение защо се получи така. На моменти притежавахме топката, но не си подавахме напред, не организирахме атаки, не стреляхме отдалеч, а гледахме да играем по-предпазливо, за което нямам обяснение. През второто полувреме показахме, че можем да преодолеем тяхната преса – имаме качества, но след като получихме и трети гол, мачът на практика приключи. Нищо страшно не е станало. Този мач е за поука. Ще си извадим такава и продължаваме да се готвим за следващия двубой. Срещу нас всеки съперник играе на максимума от възможностите си, така че нямаме лесни двубои“.

Снимка: fcmaricamilevo.com

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