Левски чака съперниците си в Лига Европа - Милан, Юве и тимове от Премиър лийг дебнат "сините"

Днес от 14:00 часа в Монако ще бъде изтеглен жребият за основната фаза на Лига Европа. Както е известно Левски ще бъде участник в надпреварата и ще научи осемте си съперници в турнира.

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УЕФА раздели 36-те тима, стигнали до състезанието в четири урни, като “сините” са в последната, тъй като заедно с Арарат-Армения поделят най-ниския клубен коефициент от всички участници.

Жребият ще бъде направен от софтуеър, като първо ще бъдат изтеглени съперниците на тимовете от първа урна, последвани от втора и трета, докато всички отбори имат валидни съперници. Всеки тим ще играе с по два отбора от всяка урна, като всеки тим може да играе максимум с два отбора от една и съща държава.

Ето урните:

Първа урна:

Байер Леверкузен (Германия)

Бенфика (Португалия)

Ювентус (Италия)

Милан (Италия)

Лион (Франция)

Олимпиакос (Гърция)

АЗ Алкмаар (Нидерландия)

Реал Сосиедад (Испания)

Олимпик Марсилия (Франция)

Втора урна:

Ференцварош (Унгария)

Виктория Пилзен (Чехия)

Унион Сен-Жилоа (Белгия)

Динамо Загреб (Хърватия)

Залцбург (Австрия)

Селтик (Шотландия)

Спарта Прага (Чехия)

Рен (Франция)

Андерлехт (Белгия)

Трета урна:

Щурм (Австрия)

Лех Познан (Полша)

Кристъл Палас (Англия)

Борнемут (Англия)

Съндърланд (Англия)

Целие (Словения)

Ягелония (Полша)

Омония (Кипър)

Селта (Испания)

Четвърта урна:

Хофенхайм (Германия)

Бешикташ (Турция)

Тореензе (Португалия)

Апоел Беер-Шева (Израел)

НЕК Нймеген (Нидерландия)

ОФИ Крит (Гърция)

Лилестрьом (Норвегия)

Левски (България)

Арарат-Армения (Армения)

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