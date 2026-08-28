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Левски чака съперниците си в Лига Европа - Милан, Юве и тимове от Премиър лийг дебнат "сините"

  • 28 авг 2026 | 09:45
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Днес от 14:00 часа в Монако ще бъде изтеглен жребият за основната фаза на Лига Европа. Както е известно Левски ще бъде участник в надпреварата и ще научи осемте си съперници в турнира.

Реваншът между АЕК и Левски втори по посещаемост в ШЛ
Реваншът между АЕК и Левски втори по посещаемост в ШЛ

УЕФА раздели 36-те тима, стигнали до състезанието в четири урни, като “сините” са в последната, тъй като заедно с Арарат-Армения поделят най-ниския клубен коефициент от всички участници.

Жребият ще бъде направен от софтуеър, като първо ще бъдат изтеглени съперниците на тимовете от първа урна, последвани от втора и трета, докато всички отбори имат валидни съперници. Всеки тим ще играе с по два отбора от всяка урна, като всеки тим може да играе максимум с два отбора от една и съща държава.

Ето урните:

Първа урна:

Байер Леверкузен (Германия)
Бенфика (Португалия)
Ювентус (Италия)
Милан (Италия)
Лион (Франция)
Олимпиакос (Гърция)
АЗ Алкмаар (Нидерландия)
Реал Сосиедад (Испания)
Олимпик Марсилия (Франция)

Втора урна:

Ференцварош (Унгария)
Виктория Пилзен (Чехия)
Унион Сен-Жилоа (Белгия)
Динамо Загреб (Хърватия)
Залцбург (Австрия)
Селтик (Шотландия)
Спарта Прага (Чехия)
Рен (Франция)
Андерлехт (Белгия)

Трета урна:

Щурм (Австрия)
Лех Познан (Полша)
Кристъл Палас (Англия)
Борнемут (Англия)
Съндърланд (Англия)
Целие (Словения)
Ягелония (Полша)
Омония (Кипър)
Селта (Испания)

Четвърта урна:

Хофенхайм (Германия)
Бешикташ (Турция)
Тореензе (Португалия)
Апоел Беер-Шева (Израел)
НЕК Нймеген (Нидерландия)
ОФИ Крит (Гърция)
Лилестрьом (Норвегия)
Левски (България)
Арарат-Армения (Армения)

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