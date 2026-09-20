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  2. Ком (Берковица)
  3. Венцеслав Иванов: Заслужена победа, да не се главозамайваме

Венцеслав Иванов: Заслужена победа, да не се главозамайваме

  • 20 сеп 2026 | 15:28
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Венцеслав Иванов: Заслужена победа, да не се главозамайваме

В Сухиндол, Ком (Берковица) спечели гостуването си на едноименния тим на Павликени с 4:1. Срещата е от петия кръг на Северозападната Трета лига.

Ком отказа Павликени с хеттрик
Ком отказа Павликени с хеттрик

Венцеслав Иванов, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Заслужена и категорична победа. Искрени поздравления за отбора. Добро представяне на младия ни състав, но не бива да се главозамайваме, а да покажем постоянство. Именно това е най-трудно при толкова много млади играчи. Днес стартирахме с девет футболисти, родени след 2001 година, седем от които след 2005 година. Няколко пъти казвам, че това е нашият път и цел – да даваме път на младите, да ги развиваме, а от тях зависи дали ще се възползват от шанса си“.

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