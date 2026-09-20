Съставите на Манчестър Сити и Съндърланд, само една промяна за Мареска

Манчестър Сити се изправя срещу Съндърланд в мач от 5-ия кръг на английската Премиър лийг. Двубоят ще се играе на стадион "Етихад" днес от 16:00 часа, като "гражданите" ще се опитат да продължат серията си от победи през сезона.

Формата на водения от Енцо Мареска тим е перфектна – 5 поредни победи във всички турнири, като отборът има само успехи дотук в първенството - включително и над градския съперник Ман Юнайтед миналия уикенд. Гостите от Съндърланд заемат 14-то място в подреждането с 4 точки след 4 изиграни мача (1 победа, 1 равенство и 2 загуби) и голова разлика 3:5. В последните си пет срещи във всички надпревари "черните котки" постигнаха три победи.

Lining up for City this afternoon! 👊



XI | Donnarumma, Nunes, Dias (C), Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Ndiaye, Cherki, Semenyo, Haaland



SUBS | Rulli, Kovačić, Doku, Aït-Nouri, Bouaddi, O'Reilly, Allan, Khusanov, Lewis



🤝 @etihad pic.twitter.com/Zs6zcSr3pm — Manchester City (@ManCity) September 20, 2026

Историята на последните пет сблъсъка между двата тима показва сериозно превъзходство за Манчестър Сити. "Гражданите" са спечелили четири от последните си пет мача срещу Съндърланд, като двата отбора имат и едно нулево равенство в последния мач помежду им.

Единственият проблем пред Енцо Мареска е наказанието на Фил Фоудън, който получи червен картон в дербито на Манчестър. Това и единствената промяна, която италианският мениджър прави в сравнение със състава на “Олд Трафорд”, като новото попълнение Илиман Ндиайе заема мястото на англичанина. Атаката на “гражданите” ще води отново Ерлинг Холанд, а зад него ще са още Антоан Семеньо и Раян Шерки. В средата на терена са многомилионните покупки Елиът Андерсън и Енцо Фернандес.

Мениджърът на Съндърланд Режис Льо Брис също излиза във формация 4-2-3-1. Атаката на “черните котки” се води от Брайън Броби, а зад него ще действат Тома Мюние, Ендзо Льо Фи и еквадореца Нилсон Ангуло.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages