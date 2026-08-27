Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ОФИ (Крит) се оказа твърден силен за ЦСКА и в София - на живо след 0:2 на "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Ето всички възможни съперници на Левски в Лига Европа

Ето всички възможни съперници на Левски в Лига Европа

  • 27 авг 2026 | 22:51
  • 12873
  • 8

След днешните реванши от плейофите на Лига Европа станаха ясни всички възможни съперници на Левски в основната фаза на надпреварата. Все още се играят няколко мача, но крайният изход в тях е изяснен. “Сините” ще бъдат поставени в четвърта урна при жребия, който е утре от 14:00 часа. Играчите на Хулио Веласкес ще играят общо осем мача в турнира, като четири ще са като домакин и четири като гост.

Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата
Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

От жребия Левски ще получи по два отбора от всяка урна, като задължително условие, че един отбор не може да се срещне с повече от два отбора от една и съща държава.

Ето урните:

Първа урна:

Байер Леверкузен (Германия)
Бенфика (Португалия)
Ювентус (Италия)
Милан (Италия)
Лион (Франция)
Олимпиакос (Гърция)
АЗ Алкмаар (Нидерландия)
Реал Сосиедад (Испания)
Олимпик Марсилия (Франция)

Втора урна:

Ференцварош (Унгария)
Виктория Пилзен (Чехия)
Унион Сен-Жилоа (Белгия)
Динамо Загреб (Хърватия)
Залцбург (Австрия)
Селтик (Шотландия)
Спарта Прага (Чехия)
Рен (Франция)
Андерлехт (Белгия)

Трета урна:

Щурм (Австрия)
Лех Познан (Полша)
Кристъл Палас (Англия)
Борнемут (Англия)
Съндърланд (Англия)
Целие (Словения)
Ягелония (Полша)
Омония (Кипър)
Селта (Испания)

Четвърта урна:

Хофенхайм (Германия)
Бешикташ (Турция)
Тореензе (Португалия)
Апоел Беер-Шева (Израел)
НЕК Нймеген (Нидерландия)
ОФИ Крит (Гърция)
Лилестрьом (Норвегия)
Левски (България)
Арарат-Армения (Армения)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Филип Кръстев с емоционално послание за Асен Митков: Уникален талант! Всичко е пред него

Филип Кръстев с емоционално послание за Асен Митков: Уникален талант! Всичко е пред него

  • 27 авг 2026 | 17:19
  • 2342
  • 4
Филип Кръстев с болка за Левски: Не очаквах да има чак такава разлика

Филип Кръстев с болка за Левски: Не очаквах да има чак такава разлика

  • 27 авг 2026 | 17:08
  • 7125
  • 14
Феновете на ЦСКА вярват в чудото, “червените” пуснаха допълнителни 3300 билета (ето колко са продадени)

Феновете на ЦСКА вярват в чудото, “червените” пуснаха допълнителни 3300 билета (ето колко са продадени)

  • 27 авг 2026 | 16:30
  • 33945
  • 187
Лудогорец изпрати бразилец под наем в САЩ

Лудогорец изпрати бразилец под наем в САЩ

  • 27 авг 2026 | 16:05
  • 2458
  • 0
Раздели в отбора на Монтана

Раздели в отбора на Монтана

  • 27 авг 2026 | 15:05
  • 2858
  • 0
Реваншът между АЕК и Левски втори по посещаемост в ШЛ

Реваншът между АЕК и Левски втори по посещаемост в ШЛ

  • 27 авг 2026 | 14:57
  • 4967
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ

България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ

  • 27 авг 2026 | 22:50
  • 110109
  • 1006
Янев: Това са безценни уроци! Бонус е, че ще играем в Европа до Коледа

Янев: Това са безценни уроци! Бонус е, че ще играем в Европа до Коледа

  • 27 авг 2026 | 23:13
  • 28
  • 0
Барса 1:0 Атлетик Б, играе се втората част

Барса 1:0 Атлетик Б, играе се втората част

  • 27 авг 2026 | 23:01
  • 7792
  • 6
Реал Мадрид гостува на Арсенал, ПСЖ приема Барселона, а Байерн се завръща на "Олд Трафорд"

Реал Мадрид гостува на Арсенал, ПСЖ приема Барселона, а Байерн се завръща на "Олд Трафорд"

  • 27 авг 2026 | 20:15
  • 46033
  • 26
Никола Цолов завърши повече от успешно първия си тест във Формула 1

Никола Цолов завърши повече от успешно първия си тест във Формула 1

  • 27 авг 2026 | 19:30
  • 70363
  • 52