Ето всички възможни съперници на Левски в Лига Европа

След днешните реванши от плейофите на Лига Европа станаха ясни всички възможни съперници на Левски в основната фаза на надпреварата. Все още се играят няколко мача, но крайният изход в тях е изяснен. “Сините” ще бъдат поставени в четвърта урна при жребия, който е утре от 14:00 часа. Играчите на Хулио Веласкес ще играят общо осем мача в турнира, като четири ще са като домакин и четири като гост.

Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

От жребия Левски ще получи по два отбора от всяка урна, като задължително условие, че един отбор не може да се срещне с повече от два отбора от една и съща държава.

Ето урните:

Първа урна:

Байер Леверкузен (Германия)

Бенфика (Португалия)

Ювентус (Италия)

Милан (Италия)

Лион (Франция)

Олимпиакос (Гърция)

АЗ Алкмаар (Нидерландия)

Реал Сосиедад (Испания)

Олимпик Марсилия (Франция)

Втора урна:

Ференцварош (Унгария)

Виктория Пилзен (Чехия)

Унион Сен-Жилоа (Белгия)

Динамо Загреб (Хърватия)

Залцбург (Австрия)

Селтик (Шотландия)

Спарта Прага (Чехия)

Рен (Франция)

Андерлехт (Белгия)

Трета урна:

Щурм (Австрия)

Лех Познан (Полша)

Кристъл Палас (Англия)

Борнемут (Англия)

Съндърланд (Англия)

Целие (Словения)

Ягелония (Полша)

Омония (Кипър)

Селта (Испания)

Четвърта урна:

Хофенхайм (Германия)

Бешикташ (Турция)

Тореензе (Португалия)

Апоел Беер-Шева (Израел)

НЕК Нймеген (Нидерландия)

ОФИ Крит (Гърция)

Лилестрьом (Норвегия)

Левски (България)

Арарат-Армения (Армения)

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