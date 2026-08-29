В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

Играчите на Левски освен със сензационно участие в основната фаза на Шампионската лига се разминали с историческа премия за родния футбол, научи Sportal.bg. Новият собственик на "сините" Атанас Бостанджиев е бил обещал рекордните за България 4 млн. евро на играчите, треньорските щаб и администрацията на клуба, ако момчетата на Хулио Веласкес бяха направи мини чудо и бяха отстранили гръцкия шампион АЕК. Това би било около над 20% от стойността на сумата, която бе около 19 милиона евро, ако родният шампион бе прескочил плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Напомняме, че това беше най-скъпият сблъсък в историята на българския клубен футбол.

Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

Както е известно, 27-кратните шампиони, които направиха страхотна кампания в квалификациите на ШЛ и елиминираха за първи път в своята история цели три шампиона на своите страни в една еврокампания: босненския първенец Борац (Баня Лука) - 5:1, направилия требъл в Румъния Университатя (Крайова) - 3:2, както и казахстанския шампион Кайрат - 2:0, бяха разбити с 0:4 на реванша в Атина, след 0:0 пред 40 000 в първия мач на "Васил Левски".

Въпреки това Левски вече официално ще подобри още един свой рекорд, този за най-много мачове в европейските турнири в рамките на един турнир, като след осемте мача до момента има гарантирани и осем двубоя в основната фаза на Лига Европа, а досегашният рекорд бе от 14 сблъсъка под ръководството на Наско Сираков и Станимир Стоилов през сезон 2005/2006, когато отборът стигна четвъртфинал за Купата на УЕФА.

От инвестиционна компания "Джемкорп" (Gemcorp), ръководена от Атанас Бостанджиев, направиха и рекордни инвестиции в историята на 112-годишния клуб, като вече близо пет милиона евро бяха инвестирани в нови футболисти, а почти сигурно тази сума ще бъде увеличена през следващите седмици, за да може тимът на Веласкес да бъде подсилен за сблъсъците срещу седемкратния европейски клубен шампион Милан, носителя на най-важното отличие от 1993 година - Марсилия, сензацията от миналата кампания в Премиър лийг - Съндърланд, както и Виктория (Пилзен), Залцбург, Ягелония, Лилестрьом и НЕК, които са съперници на родния шампион в Европа.

Освен това клубът има за цел и да защити титлата си в България, която бе спечелена след цели 17 години, тъй като само така Левски ще може да направи нов опит за влизане в Шампионската лига догодина.

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google