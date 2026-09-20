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Спартак (Вн) 0:0 Локо (Сф)

  • 20 сеп 2026 | 15:15
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Спартак (Вн) 0:0 Локо (Сф)

Спартак (Варна) и Локомотив (София) играят при 0:0 в двубой от десетия кръг на efbet Лига. Мачът на "Коритото" започна в 15:15 часа.

Спартак (Варна) 0:0 Локомотив (София)

Стартовите състави:

Спартак (Варна): 23. Пламен Илиев, 44. Ангел Грънчов, 77. Антон Иванов, 70. Ахмед Ахмедов, 4. Борис Иванов, 11. Бубакар Хане, 76. Давид Валверде, 45. Джоуи Читоку, 82. Томаш Силва, 17. Цветослав Маринов, 19. Самуел Майор.

Локомотив (София): 99. Мартин Величков, 5. Ерол Дост, 14. Ангел Лясков, 6. Антонио Ейро, 20. Димитър Костадинов, 3. Калоян Костов, 31. Красимир Станоев, 91. Райън Бидунга, 7. Спас Делев, 29. Анте Аралица, 11. Адил Тоуи.

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