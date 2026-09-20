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  3. Николай Жечев: Нямаме централен нападател, но вкарахме 19 гола в 4 мача

Николай Жечев: Нямаме централен нападател, но вкарахме 19 гола в 4 мача

  • 20 сеп 2026 | 15:10
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Николай Жечев: Нямаме централен нападател, но вкарахме 19 гола в 4 мача

Едноименният тим на Ямбол прегази Атлетик със 7:0 в Куклен. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

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Николай Жечев, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Сами си направихме мача лесен, защото играхме наистина много добре. Поздравявам всички момчета за раздаването и за отговорното отношение към двубоя. Очаквахме малко повече от съперника, защото на практика той разчита на домакинствата си, но ние просто не им оставихме никакви шансове. През второто полувреме пуснах повечето млади състезатели и те буквално летяха на терена. Така вкарахме шест гола само във второто полувреме, което наистина е доста впечатляващо. В последните си четири мача вкарахме 19 гола, като головата ни разлика е 19:3. И забележете, играем без типичен централен нападател още от летните контроли. На тази позиция използвам Хайри Саралиев, но той не е типичен централен нападател“.

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