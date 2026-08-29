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Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

  • 29 авг 2026 | 16:01
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Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - Левски

Едуардо Сезар Дауд Гаспар, известен като Еду, който вероятно ще бъде обявен за новата силна спортно-техническа фигура на шампиона Левски, бе засечен от репортер на Sportal.bg. Бившият шеф в Арсенал проведе разговор със спортния директор на "сините" Георги Костадинов на "Герена".

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Снощи пък фенове на английския гранд разпознаха Еду в центъра на София, като не пропуснаха да се снимат с него. Очаква се той да бъде утре на "Колежа" за мача с Ботев (Пловдив).

По всяка вероятност бразилският специалист вече помага на силните хора в клуба, за да се подсили Левски преди края на трансферния прозорец.

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