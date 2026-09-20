Тодор Манев: Един от най-слабите ни мачове

ОФК Хасково победи в Димитровград, едноименния тим с 3:0. Съседското дерби е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

ОФК Хасково спечели дербито

Тодор Манев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Категорично това беше един от най-слабите мачове, откакто водя отбора. Не знам на какво се дължи, но явно не издържаха на напрежението. Имахме и много кадрови проблеми от последния момент, което не е оправдание, но си повлия. Допуснахме и много леки голове. Съперникът спечели заслужено“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google