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  3. Тодор Манев: Един от най-слабите ни мачове

Тодор Манев: Един от най-слабите ни мачове

  • 20 сеп 2026 | 15:22
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Тодор Манев: Един от най-слабите ни мачове

ОФК Хасково победи в Димитровград, едноименния тим с 3:0. Съседското дерби е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

ОФК Хасково спечели дербито
ОФК Хасково спечели дербито

Тодор Манев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Категорично това беше един от най-слабите мачове, откакто водя отбора. Не знам на какво се дължи, но явно не издържаха на напрежението. Имахме и много кадрови проблеми от последния момент, което не е оправдание, но си повлия. Допуснахме и много леки голове. Съперникът спечели заслужено“.

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