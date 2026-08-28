Левски излиза срещу отбори за близо 1,5 милиардa евро, вижте кои са най-скъпите играчи

Отборът на Левски научи съперниците си в основната фаза на Лига Европа. Футболистите на испанския специалист Хулио Веласкес ще премерят сили с куп големи тимове, сред които Милан и Олимпик (Марсилия), които са печелили най-престижния европейски клубен турнир общо 8 пъти.
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Интересен факт е, че съперниците на Левски са оценени на близо 1,5 милиарда евро според "Transfermarkt". Логично с най-скъпата селекция е Милан, като "росонерите" имат играчи за 557 милиона евро, а най-скъпият футболист е новият централен нападател Гонсало Рамош, който пристигна в клуба за 74 милиона евро.
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Под №2 в тази класация са "черните котки" от Съндърланд, които имат играчи за 394 милиона евро, а №1 в селекцията им е нидерландският национал Брайън Броби. Той е оценен на 40 милиона евро.
Третото място остава за Марсилия, който струва 225 милиона евро, а бразилският атакуващ футболист - Игор Пайшао, струва 35 милиона евро.
Българският шампион пък е оценен на 40 милиона евро, а дуото в защита Кристиан Макун и Майкон са по 3,5 милиона евро. №1 в целия турнир е Ювентус с отбор за 579 милиона.
Ето как са оценени всички съперници на "сините":
Милан - 557 милиона евро, а най-скъп играч е Гонсало Рамош (74 милиона евро)
Марсилия - 225 милиона евро, а най-скъп играч е Игор Пайшао (35 милиона евро)
Виктория Пилзен - 57 милиона евро, а най-скъп играч е Лукас Черв (6 милиона евро)
Залцбург - 105 милиона евро, а най-скъп играч е Карим Конате (12 милиона евро)
Съндърланд - 394 милиона евро, а най-скъп играч е Брайън Броби (40 милиона евро)
Ягелония - 30 милиона евро, а най-скъп играч е Ставомир Абрамович (5 милиона евро)
Лилестрьом - 13 милиона евро, а най-скъп играч е Густав Нихайм (1.2 милиона евро)
НЕК - 53 милиона евро, а най-скъп играч е Сами Уайса (8 милиона евро)