Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Днес от 14:00 часа в Монако се проведе жребият за основната фаза на Лига Европа. Отборът на Левски е участник в надпреварата и научи осемте си съперници в турнира.
Ето всички възможни съперници на Левски в Лига Европа
Интересен факт е, че футболистите на Хулио Веласкес ще се изправят срещу седемкратния европейски клубен шампион Милан и носителя на най-важното отличие от 1993 година - Олимпик (Марсилия). Сензацията от миналата кампания в Премиър лийг - Съндърланд, също ще бъде съперник на шампиона на България.
Това са съперниците на Левски:
Левски - Милан
Олимпик (Марсилия) - Левски
Виктор (Пилзен) - Левски
Левски - Залцбург
Съндърланд - Левски
Левски - Ягелония
Левски - Лилестрьом
НЕК - Левски
Ето урните:
Първа урна:
Байер Леверкузен (Германия), Бенфика (Португалия) , Ювентус (Италия) , Милан (Италия) , Лион (Франция), Олимпиакос (Гърция), АЗ Алкмаар (Нидерландия) , Реал Сосиедад (Испания) , Олимпик Марсилия (Франция)
Втора урна:
Ференцварош (Унгария) , Виктория Пилзен (Чехия) , Унион Сен-Жилоа (Белгия), Динамо Загреб (Хърватия) , Залцбург (Австрия) , Селтик (Шотландия) , Спарта Прага (Чехия) , Рен (Франция) , Андерлехт (Белгия)
Трета урна:
Щурм (Австрия) , Лех Познан (Полша) , Кристъл Палас (Англия) , Борнемут (Англия) , Съндърланд (Англия) , Целие (Словения) , Ягелония (Полша) , Омония (Кипър) , Селта (Испания)
Четвърта урна:
Хофенхайм (Германия) , Бешикташ (Турция) , Тореензе (Португалия) , Апоел Беер-Шева (Израел) , НЕК Нймеген (Нидерландия) , ОФИ Крит (Гърция) , Лилестрьом (Норвегия), Левски (България) , Арарат-Армения (Армения)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google