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Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

  • 28 авг 2026 | 14:29
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Днес от 14:00 часа в Монако се проведе жребият за основната фаза на Лига Европа. Отборът на Левски е участник в надпреварата и научи осемте си съперници в турнира.

Ето всички възможни съперници на Левски в Лига Европа
Ето всички възможни съперници на Левски в Лига Европа

Интересен факт е, че футболистите на Хулио Веласкес ще се изправят срещу седемкратния европейски клубен шампион Милан и носителя на най-важното отличие от 1993 година - Олимпик (Марсилия). Сензацията от миналата кампания в Премиър лийг - Съндърланд, също ще бъде съперник на шампиона на България.

Това са съперниците на Левски:

Левски - Милан
Олимпик (Марсилия) - Левски
Виктор (Пилзен) - Левски
Левски - Залцбург
Съндърланд - Левски
Левски - Ягелония
Левски - Лилестрьом
НЕК - Левски

Ето урните:

Първа урна:

Байер Леверкузен (Германия),  Бенфика (Португалия) , Ювентус (Италия) , Милан (Италия) , Лион (Франция), Олимпиакос (Гърция),  АЗ Алкмаар (Нидерландия) , Реал Сосиедад (Испания) , Олимпик Марсилия (Франция)

Втора урна:

Ференцварош (Унгария) , Виктория Пилзен (Чехия) , Унион Сен-Жилоа (Белгия),  Динамо Загреб (Хърватия) , Залцбург (Австрия) , Селтик (Шотландия) , Спарта Прага (Чехия) , Рен (Франция) , Андерлехт (Белгия)

Трета урна:

Щурм (Австрия) , Лех Познан (Полша) , Кристъл Палас (Англия) , Борнемут (Англия) , Съндърланд (Англия) , Целие (Словения) , Ягелония (Полша) , Омония (Кипър) , Селта (Испания)

Четвърта урна:

Хофенхайм (Германия) , Бешикташ (Турция) , Тореензе (Португалия) , Апоел Беер-Шева (Израел) , НЕК Нймеген (Нидерландия) , ОФИ Крит (Гърция) , Лилестрьом (Норвегия), Левски (България) , Арарат-Армения (Армения)

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