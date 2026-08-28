Левски тренира без контузените, Веласкес коментира жребия утре

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Футболистите на Левски проведоха поредното си занимание, което премина при специфичен режим за различните състезатели. Отборът тренира без футболистите, които са с известни контузии и продължават своето възстановяване.

Останалите играчи излязоха на терена, но титулярите от мача в Атина останаха на тревата само за встъпителните упражнения. Веднага след уводната част на тренировката те се прибраха за възстановяване във фитнеса.

Заниманието на „Герена“ се проведе пред погледа на около двадесетина фенове, дошли да подкрепят отбора.

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Следващото важно събитие за „сините“ е утре в 11:00 часа, когато треньорът Хулио Веласкес ще даде пресконференция. На нея той ще направи и коментар за жребия и съперниците на Левски в Лига Европа.

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Снимки: Владимир Иванов