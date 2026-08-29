Треньорът на Марсилия много недоволен от ситуацията в клуба: Не си представях, че на 29 август няма да имаме нито един нов

Новият треньор на Марсилия Бруно Женезио не скри недоволството си от ситуацията в клуба и липсата на нови попълнения в отбора. Съперникът на Левски в основната фаза на Лига Европа има сериозни финансови проблеми, като вече се раздели с най-добрия си играч Мейсън Грийнууд, който премина във Фенербахче. За за напускане се спрягат и нападателят Игор Пайшао и важният бранител и капитан Леонардо Балерди - съответно в Съндърланд, който също ще срещне българските шампиони в Лига Европа, и в Рома.

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Всичко това не бе подминато от специалиста на пресконференцията преди утрешното гостуване от 2-рия кръг на Лига 1 на Монако, който пък ще срещне ЦСКА в Лигата на Конференциите.

🚨🚨Bruno Genesio dément une éventuelle démission :



« Quand vous êtes entraîneur, vous avez envie d’avoir les meilleurs joueurs possibles.



Lorsque vous venez entraîner l’OM, vous venez pour de l’ambition et de l’émotion, comme on a vécu contre Strasbourg, même si sur un match… pic.twitter.com/Bg5iwnRlqQ — La Minute OM (@LaMinuteOM_) August 29, 2026

“Намираме се в много рискована и трудна ситуация. Трябва да балансираме финансовото положение и да спазваме поети ангажименти, като същевременно изграждаме конкурентоспособен отбор. Да се изпълнят и двете условия не е лесно. Виждате го, няма тайни. Да, знаех, че има трудности, но не си представях, че ще стигнем дотам да нямаме нито едно ново попълнение на 29 август и да продаваме един от най-добрите си играчи в този момент. Във футбола трябва да се адаптираш към много неща”, каза Женезио.

„За да се поставят цели, трябва да можем да оценим състава, с който ще разполагаме в края на трансферния прозорец. Има толкова много несигурност, че е трудно да се знае точният състав. Към момента нямам никаква сигурност за състава след 1 септември, така че не мога да говоря за цели в първенството или в Лига Европа. А може би и няма да е моя работа да говоря за цели”, продължи той.

🚨🚨 Bruno Genesio 🇫🇷 : « Je savais qu’il y avait des difficultés, MAIS JE N’IMAGINAIS PAS EN ÊTRE LÀ AVEC ZÉRO RECRUE AU 29 AOÛT ET LA VENTE DE L’UN DE NOS MEILLEURS JOUEURS (Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿). 😳



En football, il faut savoir s’adapter… »



🎙️ conf. de presse pic.twitter.com/zYgwgPzkCA — Actu Foot (@ActuFoot_) August 29, 2026

Треньорът на Марсилия коментира и подкрепата, която получава от феновете на ОМ: „Да, тези неща неминуемо стигат до ушите ми. Въпреки че съм малко стар за социалните мрежи, имам деца и хора в щаба ми, които са по-млади. Първо, това е приятно. Второ, като треньор имам своята роля, това е очевидно. Но за да имаш резултати и високи цели, са ти нужни и играчи на добро ниво. Такива имаме в Марсилия, но трябва да внимаваме да не отслабим състава твърде много, особено ако нямаме възможност да го попълним с нови играчи. Не сме магьосници, а зависим много от нашите футболисти. Приятно ми е да чувам това, но знам, че задачата може да бъде трудна в зависимост от това какво ще се случи до края на трансферния прозорец.“

За жребия в европейските турнири Женезио каза: „Това е нещо, което не можем да контролираме. Понякога си казваме, че е добър или труден. Самите мачове обаче могат да опровергаят това. С Лил преди две години си мислехме, че ще бъде много сложно, а завършихме седми в груповата фаза на Шампионската лига. Вече съм се изправял срещу някои от тези клубове с моите отбори. Ще има атмосфери, които ще бъдат силни моменти за изживяване. Имаме възможност да продължим напред. Що се отнася до управлението на мачовете, ние го вземаме предвид, често има разпределение на игровото време. Няма да има приоритет между европейските турнири и първенството. Организацията на пътуванията също е част от нашите разсъждения.“

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Спряганите за трансфер Игор Пайшао и Леонардо Балерди няма да попаднат в групата на Марсилия за гостуването на Монако, стана ясно още от треньора. Първият има проблем с бедрото, докато причината за отсъствието на аржентинеца са именно преговорите с Рома.

Въпреки проблемите ОМ стартира силно сезона и разби с 4:0 Страсбург в първия си мач от първенството.

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