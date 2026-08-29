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Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

  • 29 авг 2026 | 11:20
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Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди утрешния сблъсък с Ботев (Пловдив) от 7-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на "Колежа" е от 19:00 часа и ще бъде ръководен от  Тодор Киров.

Освен актуалните теми, свързани с предстоящия мач, испанският специалист коментира и съперниците на "сините" в основната фаза на Лига Европа. Левски стартира в средата на септември у дома срещу един от световните колоси Милан.

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"Настроението в отбора е невероятно, защото това, което направихме до този момент, е изключително позитивно. Очевидно, когато се състезаваш в който и да е мач, влизаш с идеята да спечелиш. Когато приключи всеки един мач, трябва да поставим нещата в контекста им и да ги анализираме по обективен начин. Отборът отговаря по много позитивен начин във вътрешния шампионат и това, което се случи в предварителните кръгове в Шампионска лига, е нещо, което трябва да сметнем като голям успех. От тази гледна точка отборът е спокоен и изключително концентриран, защото знае, че върши много добра работа. За нашия клуб в този моемнт, след толкова години без да играе в групова фаза в някой от европейските турнири, това да бъдем в жребия за Лига Европа е нещо невероятно и нещо, което трябва да оценим. Тези стъпки са в правилната посока. Това е един отбор, който всяка година трябва да има възможност да играе в предварителните кръгове на евротурнирите. Ако някой не е добре, значи имаме голям проблем.

Изключително хубаво е, че ще играем в Лига Европа, но към момента ми е все тая. Фокусът му е върху мача с Ботев (Пловдив). Точно там е ключът един отбор да израсне. Ако след един жребий, пет часа се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем, влизаме в посредственост. Трябва да бъдем мъдри и стабилни. Да знаем, че най-важният мач е утрешният мач. Когато дойдат двубоите в Лига Европа, трябва да бъдем професионалисти и отговорни. 

Ботев е отбор, който вкъщи играе доста стабилно. Отбор, който променя начина си на игра и го подобрява от началото на сезона и който със сигурност ще ни направи деня доста труден. Трябва да бъдем способни да покажем тази стабилност, която показахме срещу Спартак (Варна). Започва една изключително трудна седмица за нас. В утрешния мач трябва да бъдем изключително концентрирани. Трябва да забравим всичко, което се случи до този момент в Европа. 

Аз съм треньор. Всички организационни въпроси са към ръководството. Дали ще играем в един или друг ден, това не е свързано с мен. Дали ще имаме два или три дни за възстановяване - работим с това, което имаме. Вчера направихме кондиционна тренировка. Всички футболисти, които пътуваха до Атина, ще могат да играят утре. Трябва да анализираме ситуацията и да видим кой ще играе утре. 

Нашите цели са ясни. Гледаме мач за мач. Да говорим за класиране в койот и да е турнир, е нещо, което зависи от много фактори. Нашата идея е винаги да гледаме мач за мач.

Имам изключително голям респект към противника. Първо към самия треньор, с когото винаги сме имали добри отношения. Смятам, че е изключително добър треньор, който е фокусиран върху работата си. Неговите отбори винаги са организирани и се представят сериозно. Ботев има всичките условия да се бори за върховите места в първенството. Изключително важен град за България, невероятен стадион. Имат футболисти, с които могат да се борят за място в първата третина на класирането. Трябва да направим добър мач, за да бъдем в позиция да го спечелим", заяви Веласкес.

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