Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи

Автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадион "Христо Бонев", където днес "червените" гостуват на Локомотив (Пловдив) в мач от 10-ия кръг на efbet Лига.

Причината е, че запалянковците на "смърфовете" протестират срещу собственика Христо Крушарски и поради това бяха блокирали централния вход.

Возилото на ЦСКА пристигна малко преди 16:00 часа, но бе отбито от полицията, а футболисти и треньори останаха в него. Наложи се органите на реда да се намесят и да разчистят входа. След това те отвориха заключените врати с клещи.



В крайна сметка, след близо 20-минутно чакане, ЦСКА най-после се озова в пределите на стадиона.

Действията на протестиращите със сигурност ще костват сериозно наказание на Локомотив.

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