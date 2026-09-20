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Efbet Лига live от Пловдив: Ексцесии на "Лаута" преди Локомотив - ЦСКА с бойкотиращите фенове на "смърфовете"
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи

Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи

  • 20 сеп 2026 | 16:11
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Автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадион "Христо Бонев", където днес "червените" гостуват на Локомотив (Пловдив) в мач от 10-ия кръг на efbet Лига.

Причината е, че запалянковците на "смърфовете" протестират срещу собственика Христо Крушарски и поради това бяха блокирали централния вход.

Возилото на ЦСКА пристигна малко преди 16:00 часа, но бе отбито от полицията, а футболисти и треньори останаха в него. Наложи се органите на реда да се намесят и да разчистят входа. След това те отвориха заключените врати с клещи.

В крайна сметка, след близо 20-минутно чакане, ЦСКА най-после се озова в пределите на стадиона.

Действията на протестиращите със сигурност ще костват сериозно наказание на Локомотив.

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