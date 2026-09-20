Росен Крумов за победата в Петрич

Едноименният тим на Костинброд надви в Петрич местния Беласица с 1:0. Срещата е от осмия кръг на Югозападната Трета лига.

ОФК Костинброд бие в Петрич

Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд коментира пред клубни сайт.

„Надиграхме отбора на Беласица. Още до 10-ата минута имахме две положения, от които една греда. Въпреки че дадохме инициативата в края на първата част, през втората отново бяхме доминиращият отбор. Отмениха ни гол за засада, която мисля, че нямаше. Пет минути преди края Християн Бориславов проби много хубаво и намери Дани Гогов, който донесе успеха. Добре е положението. Приближихме се до първите отбори в класирането“.

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