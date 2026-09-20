Локо (Пд) 1:1 ЦСКА, двата отбора играят на ужасен терен

Слушай на живо: Локомотив (Пловдив) - ЦСКА

Локомотив (Пловдив) и ЦСКА играят при 1:0 в мач от 10-ия кръг на efbet Лига. Парвиз Умарбаев откри резултата в 10-ата минута.

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Двубоят се провежда под сериозно напрежение предвид разигралите се ексцесии пред стадиона два часа преди неговото начало. Феновете на домакините блокираха централния вход заради протест срещу собственика Христо Крушарски и не допуснаха близо 20 минути автобуса на "червените" да влезе в пределите на съоръжението.

На трибуните пък се озоваха много повече запалянковци на ЦСКА, отколкото на Локомотив, тъй като тези на "смърфовете" бойкотират мача.

Първият удар бе отправен от Лонгвил. Той завърши добра комбинация на домакините в петата минута, но изстрелът му се оказа слаб и неточен.

Лонгвил бе с основна роля и в 10-ата минута, когато Локо поведе. Нападателят получи пас отдясно и върна майсторски с петичка към Умарбаев, а халфът прониза Лапоухов с удар под гредата от границата на наказателното поле.

В 14-ата минута Гбамен осъществи отличен пробив, направи двойно подаване с Цварц и се озова на стрелкова позиция. Последва удар от десетина метра, но Милосавлевич изби.

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) - ЦСКА 1:0



1:0 Парвиз Умарбаев 10

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 1. Милосавлевич, 2. Кова, 4. Киндриш, 13. Риян, 5. Павлов, 12. Али, 22. Иванов, 39. Умарбаев, 19. Бурбан, 31. Мрънков, 29. Лонгвил

ЦСКА: 21. Лапоухов, 4. Алмейда, 5. Гбамен, 14. Иванов, 2. Пастор, 99. Ето’о, 17. Мартино, 7. Ебонг, 8. Сенси, 28. Питас, 10. Цварц

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