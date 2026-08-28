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Съперник на Левски призна за финансови проблеми

  • 28 авг 2026 | 20:37
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Съперник на Левски призна за финансови проблеми

Един от съперниците на Левски в Лига Европа - Марсилия, ще трябва да продава играчи преди затварянето на трансферния пазар, за да балансира бюджета си. Това призна спортният директор на клуба Грегори Лоренци след днешния жребий в Монако.

Французите може да се разделят с един от основните си играчи в лицето на Игор Пайшао, който бе привлечен от Фейенорд миналата година. Бразилецът може да се озове в друг отбор, който ще се изправи срещу Левски в Лига Европа - Съндърланд. “Черните котки” имат интерес към него и преговарят с Марсилия.

“Искаме да задържим най-добрите си футболисти, а Игор е важен играч за Марсилия. Това не означава, че той ще напусне. Остават още няколко дни до затварянето на трансферния пазар и много неща може да се случат. Към него има интерес. Искаме да имаме силен отбор, но има финансови ограничения, което означава, че трябва да намерим решение, а това не е лесно”, заяви Лоренци.

“Не знам дали хората разбират ситуацията и проблема, пред който сме изправени. Дори да продадем играч, няма да можем да регистрираме нови футболисти. Ще трябва да се разделим с няколко човека, за да направим място за един нов. Да пуснем Игор ще бъде трудно, защото може да нямаме възможност да го заменим”, допълни той.

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Снимки: Imago

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