Съперник на Левски призна за финансови проблеми

Един от съперниците на Левски в Лига Европа - Марсилия, ще трябва да продава играчи преди затварянето на трансферния пазар, за да балансира бюджета си. Това призна спортният директор на клуба Грегори Лоренци след днешния жребий в Монако.

Французите може да се разделят с един от основните си играчи в лицето на Игор Пайшао, който бе привлечен от Фейенорд миналата година. Бразилецът може да се озове в друг отбор, който ще се изправи срещу Левски в Лига Европа - Съндърланд. “Черните котки” имат интерес към него и преговарят с Марсилия.

🚨🗣️ Grégory Lorenzi réponds aux supporters impatients : « je ne sais pas si les gens comprennent la situation et le problème dans lequel nous sommes confrontés »



« Supporters ou pas, je pense que l’équation est très facile : c’est que même si on vend un joueur, on n’aura pas le… pic.twitter.com/nbw8hUfFqU — Nordine L’Instant N (@nordinealisaid) August 28, 2026

“Искаме да задържим най-добрите си футболисти, а Игор е важен играч за Марсилия. Това не означава, че той ще напусне. Остават още няколко дни до затварянето на трансферния пазар и много неща може да се случат. Към него има интерес. Искаме да имаме силен отбор, но има финансови ограничения, което означава, че трябва да намерим решение, а това не е лесно”, заяви Лоренци.

“Не знам дали хората разбират ситуацията и проблема, пред който сме изправени. Дори да продадем играч, няма да можем да регистрираме нови футболисти. Ще трябва да се разделим с няколко човека, за да направим място за един нов. Да пуснем Игор ще бъде трудно, защото може да нямаме възможност да го заменим”, допълни той.

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Снимки: Imago