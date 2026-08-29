Левски обяви кога представя новия генерален спонсор на клуба

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Левски излезе с официално съобщение. "Сините" ще представят своя нов генерален спонсор във вторник.

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"Уважаеми представители на медиите, във вторник, 1 септември, от 11:00 часа ще бъде представен новият генерален спонсор на ПФК Левски. Събитието ще се състои във ВИП залата в Сектор А на стадион "Георги Аспарухов". На пресконференцията ще бъдат допускани представители на медиите единствено срещу предоставяне на валидна журналистическа карта, като влизането ще става през ВИП входа на Сектор А", написаха "сините" на своя официален уебсайт.

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