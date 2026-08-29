Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски обяви кога представя новия генерален спонсор на клуба

Левски обяви кога представя новия генерален спонсор на клуба

  • 29 авг 2026 | 19:28
  • 3708
  • 4
Слушай на живо
Слушай на живо: Ботев (Пловдив) - Левски

Левски излезе с официално съобщение. "Сините" ще представят своя нов генерален спонсор във вторник.

Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"
Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

"Уважаеми представители на медиите, във вторник, 1 септември, от 11:00 часа ще бъде представен новият генерален спонсор на ПФК Левски. Събитието ще се състои във ВИП залата в Сектор А на стадион "Георги Аспарухов". На пресконференцията ще бъдат допускани представители на медиите единствено срещу предоставяне на валидна журналистическа карта, като влизането ще става през ВИП входа на Сектор А", написаха "сините" на своя официален уебсайт.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Етър и Берое не се победиха в интересен мач с четири гола

Етър и Берое не се победиха в интересен мач с четири гола

  • 29 авг 2026 | 20:37
  • 4097
  • 1
Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

  • 29 авг 2026 | 16:01
  • 32658
  • 23
Дучето: ЦСКА не е полигон за неудачници! Ако не си разбрал, че винаги се гони първо място, сгъвай цирка

Дучето: ЦСКА не е полигон за неудачници! Ако не си разбрал, че винаги се гони първо място, сгъвай цирка

  • 29 авг 2026 | 15:57
  • 10193
  • 25
Треньорът на Марсилия много недоволен от ситуацията в клуба: Не си представях, че на 29 август няма да имаме нито един нов

Треньорът на Марсилия много недоволен от ситуацията в клуба: Не си представях, че на 29 август няма да имаме нито един нов

  • 29 авг 2026 | 15:21
  • 10559
  • 1
В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

  • 29 авг 2026 | 14:30
  • 38264
  • 102
Ботев (Пловдив) се раздели с нападател

Ботев (Пловдив) се раздели с нападател

  • 29 авг 2026 | 14:28
  • 4270
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

  • 29 авг 2026 | 14:30
  • 38264
  • 102
Втора лига на живо: втори гол на "акулите" в Благоевград, Хебър изравни

Втора лига на живо: втори гол на "акулите" в Благоевград, Хебър изравни

  • 29 авг 2026 | 20:40
  • 29196
  • 12
Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

Sportal.bg засне бивш директор на Арсенал на "Герена"

  • 29 авг 2026 | 16:01
  • 32658
  • 23
Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

  • 29 авг 2026 | 11:20
  • 38118
  • 98
Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

  • 29 авг 2026 | 16:27
  • 25862
  • 59
Лукас Петков поведе Елверсберг за исторически гол и мечтано начало на сезона срещу Леверкузен

Лукас Петков поведе Елверсберг за исторически гол и мечтано начало на сезона срещу Леверкузен

  • 29 авг 2026 | 18:28
  • 7872
  • 7